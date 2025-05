Komentátori hodnotia MS: Dánska senzácia na úkor Kanady, rakúske nadšenie a prázdne tribúny v Štokholme

„Pre mňa je zatiaľ najväčší prekvapením nezáujem divákov v meste Štokholm, teda vo Švédsku. To, že sú majstrovstvá sveta, je cítiť iba v okolí štadióna vo Fanzóne. Inak Štokholm nežije majstrovstvami sveta tak, ako to žilo v Ostrave alebo v Prahe minulý rok.“

Slovinsko a Maďarsko zostávajú v elitnej kategórii

Hokejové prekvapenia pokračujú aj na opačnom konci tabuľky. Slovinsko a Maďarsko si dokázali vybojovať udržanie sa medzi elitou, čím prekonali očakávania mnohých:

„Za ostatné roky sa zdalo, že suspendovanie Ruska a Bieloruska niektoré tímy využili na to, aby stabilizovali svoje miesto v elitnej kategórii... Preto je zaujímavé, že sa teraz podarilo zachrániť obom nováčikom a vypadáva 'aklimatizované' Francúzsko,“ dopĺňa Weinfortner.

Rozhodcovia: menej pískania, viac kontroverzie

Neobvyklým prvkom turnaja je aj nový trend v rozhodovaní. Rozhodcovia sa snažia nezasahovať do hry, čo je oproti predchádzajúcim rokom zmena:

„Tento rok nás viackrát páni v pruhovanom presvedčili, že sa snažia byť neviditeľní... Za mňa je to správne nastavenie, no aj našich spolukomentátorov to viackrát prekvapilo a budí to kontroverzie,“ dodáva Weinfortner.

Majstrovstvá sveta 2025 tak nie sú len o góloch a bodoch. Sú plné nečakaných momentov, ktoré opäť dokazujú, že hokej je hrou prekvapení. A v tomto roku ich servíruje viac než dosť.