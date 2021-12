Je prvým veľkým podpisom Eagle FC. Lee prezradil dôvody svojho rozhodnutia

„Je to samozrejme veľká súčasť. Na konci dňa je to zápasenie o čo najlepšiu odmenu. Plus to, že mi zaplatili v bitcoine bolo rovnako veľkým faktorom, keď som sa rozhodoval. Dáva mi to viac istoty ako bojovníkovi,“ povedal dlhoročný bojovník UFC.

Váha ako stvorená pre Leeho

V časoch zápasenia pod organizáciou UFC bol Lee veľkým zástancom myšlienky vytvorenia novej váhovej kategórie. Počas kariéry sa totiž americký bojovník stal akýmsi rukojemníkom medzi ľahkou a veltrovou divíziou.

V ľahkej váhe podstupoval extrémne chudnutie, ktoré malo negatívny vplyv na jeho výkony a vo vyššej veltrovej váhe na zápasnícku elitu silovo strácal.

Vytvorenie novej divízie v organizácii Eagle FC na Leeho zapôsobilo. Známy bojovník naviac hovorí o veľkej túžbe získať opasok novej váhy.