Zimné paralympíjske hry, štart novej sezóny F1 či derby pražských S (TV tipy na víkend)

Cez víkend pokračujú futbalové ligové zápasy. Niké ligu čakajú prvé zápasy v skupinách o titul a udržanie sa. Žilina v šlágri kola hostí trnavský Spartak a Dunajská Streda privíta Podbrezovú.
V talianskej Serie A sa odohrá slávne milánske derby AC verzus Inter. Lobotkov Neapol odohrá duel proti Turínu, Mallorca s Martinom Valjentom sa predstaví na pôde Osasuny, Dominik Greif s Lyonom privíta doma Paríž FC a Martin Dúbravka bude v drese Burnley čeliť Evertonu.
V piatok a nedeľu sa odohrajú posledné dve kolá základnej časti slovenskej hokejovej Tipsport ligy. V piatkovom kole hostia hráči Košíc súpera zo Žiliny, v nedeľu zavítajú Nitrania na ľad Banskej Bystrice.
V piatok štartujú otváracím ceremoniálom aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Cez víkend sa predstavia slalomári v Kranjskej Gore v obrovskom slalome a slalome, ženy idú dva zjazdy a jedno super-G v talianskom stredisku Val di Fassa.
Pokračujú aj biatlonové preteky Svetovým pohárom vo fínskom Kontiolahti. Na pretekárov čakajú ešte preteky s hromadným štartom a štafety.
Štartuje aj nová sezóna formuly 1 Veľkou cenou Austrálie, tenistky a tenisti hrajú na prestížnom turnaji WTA a ATP 1000 v Indian Wells.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (6. marec)
Sobota (7. marec)
Nedeľa (8. marec)
Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)
Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.