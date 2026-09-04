ONLINE: HK Nitra - Skellefteå AIK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

HK Nitra - Skellefteå AIK: ONLINE prenos z 1. kola hokejovej Ligy majstrov.
HK Nitra - Skellefteå AIK: ONLINE prenos z 1. kola hokejovej Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. sep 2026 o 15:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos 1. kola základnej časti hokejovej Ligy majstrov: HK Nitra - Skellefteå AIK.

Hokejisti tímov HK Nitra a  Skellefteå AIK dnes hrajú zápas 1. kola Ligy majstrov.

Nitra na úvod súťaže vyzve švédskeho majstra, ďalej ju čakajú Växjö, KooKoo a SaiPa.

Kde sledovať hokejovú ligu majstrov v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK Nitra - Skellefteå AIK (hokej, Liga majstrov, výsledky, piatok, naživo)

Liga majstrov  2026/2027
04.09.2026 o 18:00
1. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skellefteå
Prenos
Skellefteå AIK

Na Slovensko naopak pricestuje víťaz švédskej najvyššej súťaže, ktorý sa spoločne aj so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom tešil z triumfu v domácej lige. Tentokrát už bez služieb Okuliara sa Skellefteå predstavila v príprave trikrát, pričom po víťazstve proti Modo 3:1 a Lulea 4:0 prišla porážka s IF Bjorklovenom 0:1.
HK Nitra

Víťaz Tipsport ligy sa pred otvorením domácej súťaže predstaví medzi európskou konkurenciou, pričom svoju cestu v Lige majstrov odštartuje proti veľkému favoritovi. Prípravu pritom Nitra odštartovala prehrou 0:2 proti Zlínu, následne však zdolala Ferencváros 6:2, tentokrát Zlín 7:3 a Tychy 3:0.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z 1. kola Ligy majstrov, v ktorom sa dnes proti sebe postaví HK Nitra a Skellefteå AIK.

Slovenský zástupca sa tak úspešne vrátil do hokejovej Ligy majstrov, keď sa po niekoľkoročnej prestávke víťaz slovenskej súťaže predstaví medzi európskou špičkou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka hokejovej Ligy majstrov

Liga majstrov

    HK Nitra - Skellefteå AIK: ONLINE prenos z 1. kola hokejovej Ligy majstrov.online
    HK Nitra - Skellefteå AIK: ONLINE prenos z 1. kola hokejovej Ligy majstrov.online
    ONLINE: HK Nitra - Skellefteå AIK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)
    dnes 15:00
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