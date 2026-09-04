ONLINE: HK Nitra - Skellefteå AIK dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Hokejisti tímov HK Nitra a Skellefteå AIK dnes hrajú zápas 1. kola Ligy majstrov.
Nitra na úvod súťaže vyzve švédskeho majstra, ďalej ju čakajú Växjö, KooKoo a SaiPa.
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ONLINE PRENOS: HK Nitra - Skellefteå AIK (hokej, Liga majstrov, výsledky, piatok, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
04.09.2026 o 18:00
1. kolo
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Skellefteå
Prenos
Skellefteå AIK
Na Slovensko naopak pricestuje víťaz švédskej najvyššej súťaže, ktorý sa spoločne aj so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom tešil z triumfu v domácej lige. Tentokrát už bez služieb Okuliara sa Skellefteå predstavila v príprave trikrát, pričom po víťazstve proti Modo 3:1 a Lulea 4:0 prišla porážka s IF Bjorklovenom 0:1.
Na Slovensko naopak pricestuje víťaz švédskej najvyššej súťaže, ktorý sa spoločne aj so slovenským útočníkom Oliverom Okuliarom tešil z triumfu v domácej lige. Tentokrát už bez služieb Okuliara sa Skellefteå predstavila v príprave trikrát, pričom po víťazstve proti Modo 3:1 a Lulea 4:0 prišla porážka s IF Bjorklovenom 0:1.
HK Nitra
Víťaz Tipsport ligy sa pred otvorením domácej súťaže predstaví medzi európskou konkurenciou, pričom svoju cestu v Lige majstrov odštartuje proti veľkému favoritovi. Prípravu pritom Nitra odštartovala prehrou 0:2 proti Zlínu, následne však zdolala Ferencváros 6:2, tentokrát Zlín 7:3 a Tychy 3:0.
Víťaz Tipsport ligy sa pred otvorením domácej súťaže predstaví medzi európskou konkurenciou, pričom svoju cestu v Lige majstrov odštartuje proti veľkému favoritovi. Prípravu pritom Nitra odštartovala prehrou 0:2 proti Zlínu, následne však zdolala Ferencváros 6:2, tentokrát Zlín 7:3 a Tychy 3:0.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z 1. kola Ligy majstrov, v ktorom sa dnes proti sebe postaví HK Nitra a Skellefteå AIK.
Slovenský zástupca sa tak úspešne vrátil do hokejovej Ligy majstrov, keď sa po niekoľkoročnej prestávke víťaz slovenskej súťaže predstaví medzi európskou špičkou.
Slovenský zástupca sa tak úspešne vrátil do hokejovej Ligy majstrov, keď sa po niekoľkoročnej prestávke víťaz slovenskej súťaže predstaví medzi európskou špičkou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.