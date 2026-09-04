Weiss: Ak nevyhráme skupinu, bude to veľká hanba. Musíme ísť aj cez mŕtvoly

Nahustený bude najmä úvod v C-skupine Ligy národov. Slovákov čakajú prvé štyri duely v priebehu necelých dvoch týždňov.
Tréner Vladimír Weiss pritom hovorí otvorene: Slovensko má skupinu vyhrať. Všetko ostatné by podľa neho bolo veľkým sklamaním.
Po septembrovom úvode s Moldavskom v Prešove nastúpia Slováci už o tri dni neskôr v Košiciach proti Kazachstanu.
V piatok 2. októbra sa predstavia v hlavnom meste Faerských ostrovov Tórshavne, odkiaľ sa presunú na zápas s Moldavskom do Kišiňova. Ten je na programe v utorok 6. októbra.
Štyri zápasy v krátkom časovom úseku tak môžu výrazne napovedať o ďalšom vývoji skupiny.
Musíme tú skupinu vyhrať
Weiss si pritom cieľ nekládol nijako opatrne. Od svojho tímu očakáva maximálny výsledok a verí, že slovenská reprezentácia má dostatočnú kvalitu na to, aby bola favoritom skupiny.
„Najviac by ma, samozrejme, potešilo, keby sme mali 12 bodov a mohli počítať so všetkým. Či to tak bude, závisí len na nás. Verím, že budeme hrať tak, aby sme boli favoritom skupiny a vyhrali ju. To je naša povinnosť.
Bola by to veľká hanba pre nás všetkých – pre mňa, hráčov, funkcionárov aj divákov. To nesmieme dopustiť. Musíme tú skupinu vyhrať, dá sa povedať, aj cez mŕtvoly,“ vravel tréner Vladimír Weiss v podcaste SFZ.
„Kvalitu na to rozhodne máme a ja urobím všetko pre to, čo môžem týmto hráčom a ľuďom okolo mňa odovzdať,“ dodal Weiss.
V rozhovore zároveň vysvetľuje svoju futbalovú filozofiu, približuje, prečo nechce vnucovať jednotný herný systém mládežníckym reprezentáciám, hovorí o zmenách v realizačnom tíme aj o hráčoch, ktorí počas leta menili kluby alebo potrebujú hernú prax.
„Nie som zástancom toho, aspoň v našich podmienkach, že sa musí striktne hrať nejaký systém – ja neviem, my hráme 4-3-3 alebo aj Francesco Calzona hral 4-3-3, no pokiaľ na to nemáš vhodných hráčov, tak je to veľmi ťažký systém.“
Platí to podľa neho predovšetkým pri mládežníckych reprezentáciách. Tam má byť dôležitejšie, aby sa hráči rozvíjali a učili futbal, než aby za každú cenu napĺňali jeden taktický model.
Zmeny v realizačnom tíme, nový tréner
Weiss sa vyjadril aj k zmenám v realizačnom tíme. Po Francescovi Calzonovi podľa neho odišiel celý štáb, no nový tréner nechcel robiť čistky.
„Pri mojom nástupe som jasne povedal, že som prišiel s ľuďmi spolupracovať a nie ich vyhadzovať. Samozrejme, nejaké obmeny boli a budú, keďže niektoré odchody boli vynútené.“
Jeho tím doplní kondičný tréner Roman Švantner, s ktorým Weiss spolupracoval 15 rokov a ktorý skončil v Slovane. Zmena nastala aj na poste trénera brankárov. Ján Novota sa rozhodol venovať výhradne klubovej kariére po lukratívnej ponuke z Liberca.
Novým trénerom brankárov bude Kamil Čontofalský. Weiss si od bývalého reprezentanta sľubuje najmä nezávislý pohľad pri rozhodovaní o brankárskej jednotke.
„Kamil príde ako nezávislý človek a pevne verím, že mi povie: ‚Tréner, tento je podľa mňa najlepšie pripravený, ja to vidím takto a takto‘. Pre mňa to bude veľmi cenný a nestranný pohľad. Samozrejme, o všetkom rozhodujem na konci ja, ale jeho názor bude pre mňa dôležitý.“
Na brankárskom poste má pritom Weiss široký výber. V hre sú Dominik Takáč, Jakub Surovčík, Marek Rodák, Martin Dúbravka a Dominik Greif.
„Máme k dispozícii až päť výborných brankárov. Bodaj by som mal takýto ‚problém‘ na všetkých postoch, čo síce nemám, ale všetko sa dá rozumne vyriešiť.“
„Čiže dal som im takú voľnú myšlienku, hlavne v mládežníckych kategóriách, aby sa hráči vyhrávali. To sú 15- či 16-roční chlapci a nemyslím si, že v týchto kategóriách musia hrať presne v rovnakom systéme ako prvé mužstvo.“
Jeho presvedčenie je však jednoznačné.
„Ja si myslím, že tréner by sa mal prispôsobiť a hrať taký systém, na aký má hráčov. Pokiaľ je tréner striktný a drží sa svojich zásad, tak sa toho drží silou-mocou.“
Do zmlúv sa miešať nechce
Weiss sa pritom jasne vymedzil aj voči témam, ktoré podľa neho nespadajú do jeho kompetencií. Za svoju hlavnú úlohu považuje prácu s najlepšími slovenskými hráčmi a výsledky reprezentácie.
„Som lojálny človek a budem naplno pracovať pre toho, kto ma platí a kto mi dal šancu, a to je prezident Ján Kováčik a slovenský futbal. Ja sa do starostí, aké momentálne sú, nepletiem, ani to neviem.
Pri mojom nástupe som prezidentovi povedal: ‚Prezident, idem trénovať najlepších slovenských hráčov, nechcem mať žiadne aktivity smerom k zmluvám alebo niečo podobné.‘ To nie je moja robota.“
A pokračoval:
„Moja robota je priviesť týchto hráčov k tomu, aby vyhrali Ligu národov, a budúci rok dôstojne bojovali o majstrovstvá Európy.“
Práve na najbližšie reprezentačné obdobie tak bude sústredená značná pozornosť. Štyri stretnutia v necelých dvoch týždňoch môžu byť dôležité nielen z pohľadu tabuľky, ale aj pre formovanie tímu, ktorý má v ďalšom období bojovať o výraznejšie úspechy.
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Slovan? Chalanov stále miluje
Weiss sa v rozhovore nevyhol ani téme Slovana Bratislava. Jeho bývalý klub medzitým dosiahol výrazný úspech a pod vedením Yayu Tourého sa dostal do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Bývalý tréner belasých priznal, že z úspechu mal veľkú radosť. Najmä kvôli hráčom, s ktorými strávil päť rokov.
„Samozrejme, mám obrovskú radosť, hlavne kvôli chalanom, ktorých stále milujem. Je to ďalší veľký úspech. Mne sa to so Slovanom podarilo tiež, Yayovi sa to teraz podarilo rýchlejšie – ja som na to potreboval tri roky, on dva mesiace.“
Weiss zároveň ocenil, čo úspech znamená pre klub. Slovan sa môže tešiť na ďalšie veľké európske večery, hoci žreb nepriniesol súperov, ktorých si mnohí fanúšikovia želali.
„Som veľmi rád, je to pre klub fantastická výzva a sú tam opäť skvelé zápasy. Aj keď niektorí ľudia chceli Barcelonu či Real Madrid (a ja predtým tiež), žreb im priniesol Paris Saint-Germain či Inter Miláno, finalistu spred dvoch rokov.
Rím je zážitok na celý život a ostatné kluby sú takisto atraktívne, takže im želám nejaké body a aby ma Yaya aj prekonal, čo sa mu možno už aj podarilo. Úprimne a zo srdca im to prajem.“
Odišiel aj preto, aby sa Slovan oživil
Weiss sa zároveň vrátil k svojmu odchodu zo Slovana. Tvrdí, že po piatich rokoch cítil, že zmena môže prospieť aj samotnému klubu.
„Aby si ľudia nemysleli – ja som zo Slovana odišiel viac-menej aj preto, aby bol Slovan lepší, aby ho oživil nejaký iný tréner, keďže som tam bol päť rokov, čo je dlho.“
Priznal však aj ďalší dôvod. Nie so všetkými ľuďmi v klube vychádzal tak, ako by si želal. Napriek tomu podľa neho zostali vzťahy po odchode korektné.
„Samozrejme, pravdou je aj to, že s niektorými ľuďmi som nevychádzal tak, ako by som chcel, ale to prináša futbalový život. Rozišli sme sa však v dobrom so všetkými – s majiteľmi, s malým Ivanom aj veľkým Ivanom, s Robom Vítekom a hlavne s hráčmi, s ktorými mám doteraz výborný vzťah.“
Weiss sa však do prostredia svojho bývalého klubu po odchode zámerne nevracia.
„Nechodím však medzi nich, lebo sám som to ako tréner nemal rád, keď sa tam motali bývalí kormidelníci na kávičke. Preto som za Yayom ešte nebol, hoci môj syn Vladko za ním bol na sústredení, keďže spolu hrávali v City.“
S Tourém chce radšej kávu než riešiť Slovan
K osobnému stretnutiu s Tourém sa však Weiss nebráni. Len nechce, aby sa odohrávalo v pozícii bývalého trénera, ktorý by zasahoval do práce svojho nástupcu.
„Chystám sa s ním niekedy nezávisle dať kávu ako kamarát, nie ako tréner, pretože niekedy je najlepšie, keď veľa vecí neviete a je lepšie žiť vo svojej bubline.“
Tourého ako hráča si pritom veľmi vážil. Poznajú sa ešte z obdobia, keď Weissov syn Vladko pôsobil v Manchestri City.
„Želám mu všetko dobré, obdivoval som ho ako hráča. Zažil som ho ešte v City s Vladkom a pred dvoma rokmi sme sa stretli na sústredení v Katare, kde bola na rovnakom hoteli so Slovanom aj Saudská Arábia.“
Na stretnutie s novým trénerom Slovana sa preto teší. Zatiaľ mu však chce dopriať pokoj na prácu.
„Teším sa na stretnutie s ním, ale teraz som ho nechal pracovať, aby mal čistú myseľ. Keď pôjdeme na kávu, budeme sa baviť o živote, nie o tom, čo bolo,“ dodal Weiss.