Repríza hokejového finále, derby v Londýne či maratón v New Yorku (TV tipy na víkend)

BRATISLAVA. Po dvoch dohrávkach tretieho a štvrtého kola nás cez víkend čaká kompletné 13. kolo Niké ligy.
Úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava sa predstaví na pôde Podbrezovej, šlágrom soboty je duel v Dunajskej Strede, kde zavítajú Košice.
V piatok a nedeľu budú v akcii aj všetky kluby slovenskej hokejovej Tipsport ligy, kde nás v 17. kole čaká aj repríza vlaňajšieho finále medzi HC Košice a HK Nitra.
Cez víkend vyvrcholí v bratislavskom NTC aj tenisový turnaj Slovak Open 2025.
V sobotu a nedeľu pokračujú aj ligové súťaže v Európe, šlágrom v Anglicku bude stret londýnskych klubov Tottenhamu a Chelsea, krízou zmietaný Liverpool hostí na domácom štadióne Aston Villu.
V nedeľu je na programe finále turnaja ATP 1000 v Paríži, prestížnym podujatím je aj Newyorský maratón.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok 31. október a víkend 1. a 2. november.
Piatok (31. október)
Sobota (1. november)
Nedeľa (2. november)
