Repríza hokejového finále, derby v Londýne či maratón v New Yorku (TV tipy na víkend)

Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Košice.
Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet|31. okt 2025 o 08:00
ShareTweet0

Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

BRATISLAVA. Po dvoch dohrávkach tretieho a štvrtého kola nás cez víkend čaká kompletné 13. kolo Niké ligy.

Úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava sa predstaví na pôde Podbrezovej, šlágrom soboty je duel v Dunajskej Strede, kde zavítajú Košice.

V piatok a nedeľu budú v akcii aj všetky kluby slovenskej hokejovej Tipsport ligy, kde nás v 17. kole čaká aj repríza vlaňajšieho finále medzi HC Košice a HK Nitra.

Cez víkend vyvrcholí v bratislavskom NTC aj tenisový turnaj Slovak Open 2025.

V sobotu a nedeľu pokračujú aj ligové súťaže v Európe, šlágrom v Anglicku bude stret londýnskych klubov Tottenhamu a Chelsea, krízou zmietaný Liverpool hostí na domácom štadióne Aston Villu.

V nedeľu je na programe finále turnaja ATP 1000 v Paríži, prestížnym podujatím je aj Newyorský maratón.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne piatok 31. október a víkend 1. a 2. november.

Piatok (31. október)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bojové športy
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (1. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (2. november)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Krasokorčuľovanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklokros
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Americký futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Snooker
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Newsletter: Športové udalosti týždňa (TV tipy)

Športový prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší týždeň.

Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Ostatné športy

    Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Košice.
    Fotka zo zápasu HK Nitra - HC Košice.
    Repríza hokejového finále, derby v Londýne či maratón v New Yorku (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Repríza hokejového finále, derby v Londýne či maratón v New Yorku (TV tipy na víkend)