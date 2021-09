Už som mal ťažších súperov ako je Pirát, hovorí Karlos Vémola

BRATISLAVA. Známy bojovník Karlos "Terminátor" Vémola sa pomaly, ale isto zotavuje zo zranenia ramena. To mu znemožnilo nastúpiť do titulového duelu na Pražskej Štvanici a pripravilo ho aj o boxerskú premiéru proti raperovi Marpovi. Bývalý šampión strednej váhy Oktagonu ostáva napriek všetkému sústredený, a čo viac, podľa všetkého by jeho decembrový návrat do klietky nemusel ostať v rovine nesplnených želaní.

Na konci roka chce vyzvať Piráta Skloňovaný návrat na jubilejnom decembrovom turnaji Oktagon 30 a súboj o pás so Samuelom Krištofičom. Také sú méty veci, ktoré momentálne zaujímajú Vémolu zo všetkého najviac.

„Presne tak, ja ho nemôžem nechať chodiť s mojím pásom, pracujeme na tom na sto percent každý deň. Mal som, čo sa týka zranení, zlý rok, ale chcel by som to rovnako ako vlani zakončiť pre mojich fanúšikov zakončiť čo najlepšie, vrátiť ten pás tam, kde patrí. Zatiaľ to vyzerá dobre, bez komplikácií, sami sme to ani nečakali,“ povedal historicky prvý český zápasník v americkej organizácii UFC.

Vémola je povestný svojimi tvrdým tréningami. Čas mimo prípravy je tak pre Terminátora psychicky náročným obdobím. Jedným dychom ale hovorí, že sa v súčasnej situácii chce zamerať na dielčie aspekty, akými sú taktika či kondičná pripravenosť.

Mal som už ťažších súperov než je Pirát. Karlos Vémola

„Ubrať z tréningov je pre mňa náročné, pretože som zvyknutý pracovať. Na druhej strane to, že mám problémy s rukou neznamená, že nemôžem pracovať na taktike, fyzičke či váhe. Hneď ako to pôjde skočíme do sparringu, a na rovinu - mal som už ťažších súperov než je Pirát. Nikdy nikoho nepodceňujem, ale nie je to bojovník ako Attila Végh, na ktorého by som ešte tento rok nemal.“

Vyzve nového šampióna? So septembrovým titulovým duelom Viktora Peštu a Stephana Pütza ostáva Vémola v pozorovateľa. Viac než samotný víťaz ho zaujíma túžba pridať ďalší opasok do svojej zbierky, potom, čo ako sám hovorí, porazí v návrate Samuela Krištofiča. „Myslím, že Pešta je lepší zápasník než Pütz, avšak vždy, keď má pred sebou ťažký zápas, tak odíde mentálne, čo sme už aj videli v jeho posledných veľkých zápasoch. Môže to ísť na obe strany, popravde je mi to jedno ako to skončí.