Po zraneniach prišla ďalšia rana. Vémola oznámil vážne osobné problémy

"To je akurát obrana mojej ženy, pretože som v podstate prišiel na to, že má pomer, takže ich najlepšia obrana je to, že je Vémola podvodník. To, že má borec pomer so ženou iného frajera, je už nechutné samo o sebe, ešte keď je 6 týždňov po pôrode, ale horšie je, že to bol môj dobrý kamarát," ozrejmil populárny bojovník.