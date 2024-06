Štvorkajak žien do 23 rokov predviedol najrýchlejšiu jazdu, postúpil priamo do finále

BRATISLAVA. Slovenský štvorkajak v kategórii žien do 23 rokov v zložení Katarina Pecsuková, Dagmar Čulenová, Sofia Bergendiová a Hana Zemánková postúpil do finále na 500 m na MEJ a do 23 rokov na bratislavskom Zemníku.

Vo svojej rozjazde dosiahol najrýchlejší čas a dostal sa medzi trojicu postupujúcich priamo do bojov o titul.

Zvyšné slovenské lode, ktoré nastúpili vo štvrtkovom popoludňajšom programe, čaká semifinále.