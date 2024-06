Slovenský štvorkajak do 23 rokov sa prebojoval do finále, o medaily zabojujú aj juniori

BRATISLAVA. Slovenský štvorkajak v kategórii mužov do 23 rokov postúpil do finále na 500 m na MEJ a do 23 rokov.

Kvarteto v zložení Filip Podleiszek, Daniel Rybanský, Dominik Doktorík a Juraj Kukučka obsadilo v piatkovom druhom semifinále na bratislavskom Zemníku 3. priečku s časom 1:27,405 min.

O medaily zabojujú v rovnakej disciplíne medzi juniormi Máte Marsal, Maximilián Szabo, Máte Lepi a Martin Bábik.