Grigar a Vlček uspeli v prestížnej ankete. Sieň slávy má nového člena

"Bol to najúspešnejší rok v kariére. Odmalička som sníval o tom, že budem štartovať na olympiáde. V kútiku duše som veril, že by z toho mohla byť medaila. Tokijské striebro si veľmi cením," uviedol Grigar.

Splnil sa mu sen

Vlček bol so Samuelom Balážom, Denisom Myšákom a Adamom Botekom členom slovenského štvorkajaka, ktorý v Tokiu vybojoval bronz na 500 m trati.

Pre nášho najúspešnejšieho kanoistu to bol už štvrtý olympijský kov. Z OH 2008 v Pekingu a OH 2016 v Ri u de Janeiro má striebro, z OH 2004 v Aténach bronz.