Tréner im pred Tokiom vymenil telefóny. Štvorkajak má silné roky pred sebou

Štvorkajak je slovenskou vlajkovou loďou a nie je to len fráza. Tento rok vybojoval medailu na všetkých vrcholných podujatiach – bronz na olympiáde a na majstrovstvách Európy, striebro na majstrovstvách sveta. Slováci to v tejto sezóne dokázali v K4 ako jediní na svete.

„Vedeli sme, že Španieli a Nemci budú najsilnejší, ale dúfali sme, že tretie miesto bude naše. Bolo to však neskutočne tesné, také vyrovnané preteky sme nečakali. Aj to ukázalo, že päťstovka je veľmi tvrdá trať v porovnaní s predchádzajúcim olympijským kilometrom.

„Z tejto bronzovej medaily sa asi teším najviac zo všetkých, ktoré som na olympijských hrách získal. Teraz už cítim veľkú úľavu. Ten tlak a stres boli veľké. Mám za sebou extrémne náročnú olympiádu. Už len dostať sa do Tokia bolo ťažké a dalo mi to dosť zabrať. Možno práve pre tú náročnosť sa človek najviac teší,“ uviedol Komárňan.

„V takom návale emócií už nedokážem rozmýšľať chladnou hlavou, chcem vytesniť všetko ostatné. Keď prišli chalani do cieľa na treťom mieste, z pliec mi spadol balvan ako Petržalka. Takúto úľavu som ešte nikdy necítil. V Riu to bolo iné, tam som vedel, že sme veľmi dobrí a na tisícke vieme skorigovať aj prípadnú chybu,“ vysvetľoval.

Na predolympijskom sústredení zaviedol ešte tvrdší režim – pretekárom zobral smartfóny a rozdal im staré, tlačidlové mobily. Na to, aby si zavolali s blízkymi, podľa neho stačia aj tie a sociálne siete nepotrebujú. Nebol to kľúčový krok, ale je dôležitým dielikom skladačky.

Mladá posádka

Štvorkajak popri úspechoch ukázal, že silné roky má pred sebou. V lodi prichádza už dve dekády k pravidelnej generačnej obmene a aktuálna posádka má stále veľkú perspektívu.

Silnú pozíciu majú 23-ročný Samuel Baláž a o rok starší Adam Botek. V posádke sedel na oboch šampionátoch 22-ročný Csaba Zalka.

„Hneď, ako chalani prišli do cieľa v Tokiu, sme sa na seba pozreli s Peťom Likérom a hovorili sme si: Ok. Tu sme tretí a za chvíľu je tu Paríž, ale tam chceme byť lepší ako tretí. A nám hrá do karát, že ďalšia olympiáda bude skôr. Tešíme sa na to. Chalani budú mať 25 – 26 rokov, a to bude zrelá posádka,“ hovoril osobný tréner Baláža či Myšáka Andrej Wiebauer.