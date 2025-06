Balážovi sadli singlové disciplíny na európskom šampionáte. Som veľmi spokojný, zhodnotil

V rozhovore pre TASR prezradil, že si osobne najviac cení 6. miesto v K1 na 1000 m. Práve v tejto olympijskej disciplíne by sa chcel v budúcnosti predstaviť pod piatimi kruhmi.

Dvadsaťšesťročný bronzový olympijský medailista v K4 z OH 2020 v Tokiu absolvoval v českých Račiciach hneď tri singlové disciplíny.

BRATISLAVA. Slovenský reprezentant Samuel Baláž vyjadril spokojnosť so svojím účinkovaním na nedávno skončených majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike.

Baláž pricestoval späť na bratislavský Zemník s úsmevom. Európsky šampionát mu dal po fyzickej i psychickej stránke zabrať, o to viac ho potešili výsledky.

„Určite to bol náročný týždeň pretekania. Na Európu som išiel s tým, aby som zvládol každú disciplínu tak, ako chcem a ako ju mám natrénovanú. Chcel som podať môj ideálny výkon a vedel som, že keď to urobím, tak by z toho mohlo byť finálové umiestnenie.

Podarilo sa to dvakrát, pri 500-vke to bolo priamo z rozjazdy do finále, čo som nečakal. Ja som veľmi spokojný s pôsobením na ME,“ uviedol najúspešnejší slovenský singlista v Račiciach.