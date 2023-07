K4 sa pripravuje na majstrovstvá sveta. Myšák sa chce kvalifikovať na tretiu OH

Členov slovenskej K4 čaká v najbližších týždňoch záverečná príprava na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia od 23. do 27. augusta v nemeckom Duisburgu, a bude to jediná šancu kvalifikovať sa do Paríža 2024.

Spolu so Samuelom Balážom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom sa však najprv musia na hry kvalifikovať. Pre K4 je jediná možnosť v Duisburgu, odkiaľ sa do Paríža dostane desať najlepších lodí.

"V prvom rade sa musíme na olympiádu dostať, čo je náš hlavný cieľ a pozeráme sa len na to. Keď sa nám to podarí, budeme radi a budeme sa ďalej pripravovať, aby sme si z Paríža doniesli nejaký pekný výsledok," povedal.

Zastúpenie však musia mať štyri kontinenty a tak by bolo pre slovenskú posádku ideálne skončiť do siedmeho miesta.

"Mali sme len pár spoločných jázd, aj nejaké merané úseky a mali sme lepšie časy. Taký čas sme tento rok ešte nemali, takže je to pre nás nádej, že sme spravili dobrý krok. Každého to nakoplo a každý na tom chce pracovať.

Slováci sa momentálne pripravujú v Bratislave a pred MS ich čaká aj dvojtýždňové sústredenie v Maďarsku.

Myšák zvažoval, že by sa v Duisburgu predstavil aj v K1, no to sa nakoniec nestane. "Cítim sa dobre, myslím si, že aj v K1 mi to celkom ide na to, že sa primárne sústredíme na tú štvorku.

Aj som rozmýšľal, že by som vyskúšal singla. Priorita je však K4 a veľmi mi to nezapadalo na MS do harmonogramu.

Tak som to pustil, aby som to nenarušil. V Paríži to bude asi tak isto, ak by to nezasahovalo do druhých pretekov, prečo nie, ak sa na to budem cítiť," dodal.