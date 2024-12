ONLINE: Kanada - USA dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2025 LIVE (skupina A)

Zdravím všechny hokejové příznivce! Přelom roku tradičně patří juniorskému světovému šampionátu hráčů do 20 let, které letos hostí kanadská Ottawa. My se zaměříme na poslední utkání základních skupin, konkrétně skupiny A. V tomto utkání se střetnou domácí Kanaďané v derby s USA. Každé utkání mezi těmito dvěma soupeři nabízí parádní podívanou a jinak by tomu nemělo být ani letos. Američané získali sedm bodů a díky lepšímu skóre vedou skupinu. Do turnaje vstoupili drtivou výhrou 10:4 nad Německem, a pak porazili Lotyšsko 5:1. V předchozím utkání ale svěřenci trenéra Carlea prohráli s Finskem 3:4 v prodloužení. Američané nejprve otočili z 0:1 na 2:1, ovšem Finové pak obrátili na 3:2 po trefách Kiiskinena v přesilovce a Miettinena. Ziemer pak na začátku třetí části srovnal a utkání rozhodlo až prodloužení, ve kterém vystřelil týmu Suomi dva body Tuomas Uronen. Finové navíc Američany přestříleli poměrem 44:33.



Také Kanada má na svém kontě sedm bodů a je o skóre druhá. Javorové listy se na začátek turnaje bez problémů vypořádaly s Finskem 4:0 a 31 zákroky se na tom podílel brankář Carter George. Kanaďané vyslali na brankáře Rimpinena 41 střel. Ve druhém utkání pak Kanada senzačně prohrála 2:3 po nájezdech s Lotyšskem. Kanadu poslal do vedení ve 24. minutě Jett Luchanko a Kanada držela tenhle výsledek až do 54. minuty, kdy v přesilovce srovnal Eriks Mateiko. Kanadě však za 64 sekund vrátil vedení také v přesilovce Calum Ritchie. Lotyšsko ale znovu srovnalo v 58. minutě v přesilovce zásluhou Bulanse a utkání zamířilo do prodloužení, ve kterém oba týmy měly několik šancí rozhodnout, ale nestalo se tak a o vítězi rozhodly až nájezdy, které rozhodl až v osmé sérii Mateiko, který byl jediným úspěšným exekutorem v nájezdech a zařídil první výhru Lotyšska nad Kanadou ve vzájemných zápasech. Hlavním hrdinou utkání byl lotyšský brankář Linards Feldbergs, jenž měl 55 zákroků a v nájezdech ani jednou neinkasoval. Před zámořským derby ještě hrála Kanada s Německem a zvítězila 3:0, ale rozhodně se výhra nerodila lehce. Kanada totiž od 10. minuty trefou Bonka v přesilovce vedla 1:0 a tenhle stav vydržel až do 56. minuty, kdy přidal druhou trefu Price a tři vteřiny před koncem potvrdil výhru Kanady střelou do prázdné branky Cataford. Druhou nulu v turnaji udržel brankář George, který tak na turnaji neinkasoval už 120 minut a proti Německu pochytal všech 25 střel.



Je tedy jasné, že vítěz tohoto zápasu vyhraje základní skupinu A a bude mít lehčího soupeře pro čtvrtfinále.



Nejproduktivnějším hráčem Američanů na tomto turnaji jsou James Hagens a Cole Hutson, což je bratr Lanea Hutsona, působícího aktuálně v NHL v Montrealu. Hagens i Hutson mají zatím oba na kontě šest bodů, ale Hagens má lepší bilanci (2+4) a Hutson 1+5. Nejlepším střelcem USA je Brodie Ziemer, který nastřílel zatím tři góly a k nim přidal ještě asistenci. Na straně Kanady je nejproduktivnějším hráčem Easton Cowan se třemi body (1+2). Nejlepších střelců má Kanada víc a všichni mají po jednom gólu



Američané obhajují zlaté medaile z posledního šampionátu a Kanada chce napravit loňský turnaj, kde senzačně vypadla ve čtvrtfinále s Českem. Poslední vzájemné utkání na MS juniorů odehrály oba týmy proti sobě 5. ledna 2023 v semifinále, kde Kanada vyhrála 6:2 a postoupila do finále proti Česku. Američané si přivezli bronz po přestřelce se Švédy 8:7 v prodloužení. Za Američany tehdy hráli současné hvězdy NHL, jako například Luke Hughes, Logan Cooley, Cutter Gauthier nebo Lane Hutson. Na straně Kanady tehdy hráli například Connor Bedard, Olen Zellweger, Dylan Guenther, Shane Wright, Logan Stankoven, Kevin Korchinski, Zack Ostapchuk nebo Adam Fantilli. Američané naposledy Kanadu na MS juniorů porazili 6. ledna 2021 ve finále poměrem 2:0. Uvidíme, kdo se bude na závěr skupiny radovat tentokrát. Úvodní buly bude v Canadian Tire Centre vhozeno krátce po 2:00 českého času. Dejte si něco dobrého a pojďte strávit první hodiny nového roku u kvalitního mládežnického hokeje. Přeji všem hezkou zábavu u našeho přenosu.