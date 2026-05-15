Legenda po boku talentu. Crosby pomôže viesť Kanadu na MS s áčkom na drese

Kanadský útočník Sidney Crosby sa stal tretím asistentom kapitána Macklina Celebriniho na hokejových MS vo Švajčiarsku.
Na drese bude mať „A“ rovnako ako na svojich prvých MS v roku 2006. Celebriniho asistentmi budú aj útočníci Ryan O´Reilly a John Tavares.
Vedenie kanadskej reprezentácie informovalo o kapitánovi a jeho dvoch asistentoch ešte predtým, než Crosby potvrdil účasť.
Pre 19-ročného Celebriniho to budú druhé MS, no prvýkrát bude v pozícii kapitána kanadského tímu. Crosby bol v minulosti dvakrát kapitán Kanady na MS (2015, 2025).
Kanaďania budú v nedeľu 24. mája šiesty súper slovenského tímu v základnej skupine B.
Program Kanady na MS v hokeji 2026
15.05. 16:20
| Skupina B
Kanada
vs.
Švédsko
Fribourg BCF Arena
16.05. 16:20
| Skupina B
Taliansko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
18.05. 16:20
| Skupina B
Kanada
vs.
Dánsko
Fribourg BCF Arena
21.05. 16:20
| Skupina B
Kanada
vs.
Nórsko
Fribourg BCF Arena
22.05. 16:20
| Skupina B
Kanada
vs.
Slovinsko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 20:20
| Skupina B
Česko
vs.
Kanada
Fribourg BCF Arena
Tabuľka skupiny B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body