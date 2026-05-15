    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport

    Legenda po boku talentu. Crosby pomôže viesť Kanadu na MS s áčkom na drese

    Sidney Crosby
    Sidney Crosby (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. máj 2026 o 11:19
    Kapitánom zostal Celebrini.

    Kanadský útočník Sidney Crosby sa stal tretím asistentom kapitána Macklina Celebriniho na hokejových MS vo Švajčiarsku.

    Na drese bude mať „A“ rovnako ako na svojich prvých MS v roku 2006. Celebriniho asistentmi budú aj útočníci Ryan O´Reilly a John Tavares.

    Vedenie kanadskej reprezentácie informovalo o kapitánovi a jeho dvoch asistentoch ešte predtým, než Crosby potvrdil účasť.

    Pre 19-ročného Celebriniho to budú druhé MS, no prvýkrát bude v pozícii kapitána kanadského tímu. Crosby bol v minulosti dvakrát kapitán Kanady na MS (2015, 2025).

    Kanaďania budú v nedeľu 24. mája šiesty súper slovenského tímu v základnej skupine B.

    Program Kanady na MS v hokeji 2026

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    22.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

