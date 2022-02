Zo striedačky schádzal s krvou na rukách. Trénera Košíc museli zašívať

KOŠICE. Tréner HC Košice Kalle Kaskinen mal v stredajšom dohrávanom zápase 19. kola Tipos extraligy proti Novým Zámkom (Košičania prehrali 2:5, pozn. red.) nepríjemný úraz.

Krátko pred koncom prvej tretiny ho na striedačke trafil odrazený puk do hlavy. S krvavým zranením odišiel do šatne, kde si ho zobrali do opatery kluboví lekári.

Na druhú tretinu sa vrátil aj s viditeľnou stopou po ošetrení v strede čela.

"Z výsledku som sklamaný, ale moje zranenie nie je také vážne. Je to len potvrdenie toho, že počas zápasu musíte mať hlavu hore celých 60 minút.