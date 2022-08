Slafkovského hektické leto: Nekývnem na všetko. Vyberám si, čo budem robiť

Je to projekt grantového programu Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru určený pre mladých športovcov vo veku od 10 do 18 rokov. Do záverečného hlasovania verejnosti o najvyššie finančné granty medzi superfinalistov postúpilo 10 jednotlivcov a tri kolektívy. Na základe 16 123 hlasov sa určilo konečné poradie a rozdelili sa jednotlivé odmeny. Celkovo sa medzi mladých superfinalistov rozdelilo 35-tisíc eur. Ďalších 15-tisíc dostala tridsiatka finalistov - každý z nich po 500 eur. Prehľad ocenených mladých športovcov nájdete tu.