Slováci očakávajú od Rusov s novým trénerom zmeny, chcú nadviazať na september

"Nič ľahké to určite nebude. Budeme sa musieť opäť zomknúť ako tím, ako sme to ukázali aj doma, keď sme s nimi hrali. Musíme dať do toho všetko a bojovať do poslednej minúty," povedal na stredajšom mediálnom brífingu v Senci stredopoliar FC Watford Juraj Kucka.

Zastáva názor, že Rusko po príchode nového trénera Valerija Karpina zmení hernú tvár.