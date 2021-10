Kalkulačky dajú bokom. Súboj v Rusku je kľúčový, hovorí Škriniar

"Myslím si, že Chorváti sú v tejto kvalifikácii jasný favorit a budú sa tlačiť na prvé miesto. My musíme zvládnuť zápas v Rusku, je kľúčový.

Slováci v prvom zápase Rusov zdolali 2:1 a toto víťazstvo by chceli zopakovať.

My musíme nadviazať na zápasy, ktoré sme hrali predtým. Treba na to nadviazať a ja verím, že to zvládneme," dodal Škriniar.

Slováci figurujú na tretej priečke H-skupiny so ziskom deviatich bodov. Obaja ich októbroví súperi ich majú na konte trinásť. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo len víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.

Jirka je pripravený na svoju šancu

Tréner Tarkovič nemá k dispozícii viacerých hráčov, naposledy mu vypadol obranca Martin Valjent. Stopercentne v poriadku nie je ani Lobotka a mimo hru sú aj krídelníci Weiss a Mak. Šancu by tak mohol dostať Erik Jirka.