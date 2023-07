Už nehádžem všetky bomby naraz. Tento súboj ma baví, vraví Pogačar

Fanúšikov privádzajú do varu. Ľudí pobláznili, no súperi z nich už strácajú nervy. Trpia.

Najdlhšie sa od seba vzdialili na pár kilometrov v 5. etape. Dán vtedy vycítil správnu chvíľu a súperovi nadelil 64 sekúnd. Slovinec z tohto náskoku v ďalších etapách po malých kúskoch uberal, ale boli to skôr krátke záblesky.

Inak je až neueriteľné, ako sú obaja vyrovnaní. Rozodnúť môže bez zveličenia každá sekunda.

Keď v sobotu zavelil tím Jumbo do útoku a všetci súperi lapali po dychu, na konci dňa získal Vingegaard jednu sekundu. Pritom do celého dňa investovali jeho kolegovia obrovské množstvo síl.

„Aj z tej mám radosť,“ vravel Vingegaard.

Pogačar: Súboj s Jonasom si užívam

Rodí sa rivalita, ktorú odborníci už dnes prirovnávajú k najväčším súbojom v histórii Tour.

Raymond Poulidour vs. Jacques Anquetil, Bernard Hinault vs. Greg LeMond, Greg LeMond vs. Laurent Fignon, Lance Armstrong vs. Jan Ullrich.