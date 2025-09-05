Strata pre Tuchela i Guardiolu. Kemp anglickej reprezentácie opustil skúsený obranca

John Stones a Jude Bellingham v anglickom drese, archívna snímka. (Autor: TASR/AP)
John Stones sa pre zranenie ospravedlnil anglickej reprezentácie pred nadchádzajúcimi zápasmi kvalifikácie MS 2026 proti Andorre a Srbsku.

MANCHESTER. Futbalový obranca John Stones z Manchestru City sa pre zranenie ospravedlnil anglickej reprezentácie pred nadchádzajúcimi zápasmi kvalifikácie MS 2026 proti Andorre a Srbsku. Informoval o tom tréner Thomas Tuchel.

„Žiaľ, John Stones práve odišiel," povedal Tuchel na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom.

„Prišiel na kemp s menšími svalovými problémami, no nenapredoval tak, ako sme si mysleli a dúfali. Opustil náš tím, pretože nechceme riskovať. Všetci ostatní hráči sú k dispozícii,“ konštatoval Tuchel.

Tridsaťjedenročný Stones nastúpil vo všetkých troch zápasoch prebiehajúceho ročníka Premier League.

V nedeľňajšom zápase na ihrisku Brightonu (1:2) odohral celých 90 minút. V anglickej reprezentácii doteraz odohral 83 zápasov.

