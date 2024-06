Nemala konkurenciu. Jenčušová suverénne získala slovenský titul v časovke

Cestné preteky jednotlivkýň sú v Jevíčku na programe v sobotu.

"Išlo sa mi dobre. Bolo to aj na mňa dlhé na to, že sme tu na domácom šampionáte. No asi sa chceme rovnať svetu, takže v poriadku. Rozbehla som to trochu pomalšie, aby som mala sily aj v závere. Snažila som sa to ´vypeckovať´, ale nebol to môj dobrý deň.

Nemala som ani správne čísla na počítači, také, aké som chcela. Celkovo túto sezónu mi to nesedí v časovke podľa predstáv, ale takto to je, bojujem ďalej," uviedla Jenčušová pre špecializovaný portál cycling-info.sk.

Medzi juniorkami na 15,5 km si pre slovenský titul prišla cyklokrosová špecialistka Viktória Chladoňová z Climberg Sport Teamu. O necelých päť sekúnd zdolala o rok mladšiu Ninu Andackú a bola najrýchlejšia aj v konkurencii zástupkýň Česka.

V kategórii juniorov (31 km) triumfoval na MSR Samuel Fedor z ŠK Železiarne Podbrezová, ktorý časom 39:04 až o minútu zdolal druhého Lukáša Panáčka z CyS Akadémie PS.