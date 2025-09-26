Kentoš vníma účasť na domácich ME ako veľkú motiváciu. Oceňuje spoluprácu s Calzonom

Tréner Slovenska Jaroslav Kentoš.
Tréner Slovenska Jaroslav Kentoš. (Autor: TASR)
26. sep 2025
V prebiehajúcej kvalifikácii ME 2027 nastúpili zatiaľ štyria hráči z júnového šampionátu.

BRATISLAVA. Futbalový tréner Jaroslav Kentoš vidí účasť slovenskej „dvadsaťjednotky“ na domácich ME ako veľkú motiváciu pre hráčov smerom do budúcna.

V prebiehajúcej kvalifikácii ME 2027 nastúpili zatiaľ štyria hráči z júnového šampionátu a Kentoš verí, že dokážu preniesť motiváciu aj na zvyšok tímu.

O nadchádzajúcich i predošlých zápasoch či o spolupráci s reprezentačným „áčkom“ rozprával pre TASR v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.

Obrovská motivácia

Slováci mali na ME automatickú účasť ako usporiadateľská krajina a nemuseli tak prechádzať kvalifikáciou.

Pri svojom treťom účinkovaní na turnaji (2000, 2017, 2025) sa nestratili medzi konkurenciou, len tesne im ušli body proti favorizovaným Španielom (2:3) a Talianom (0:1) a s turnajom sa rozlúčili výhrou nad Rumunskom (2:1).

Do kvalifikácie na nadchádzajúci šampionát v Albánsku a Srbsku vstúpili výhrou nad Andorrou (3:0) a v Moldavsku (3:2).

Kvarteto hráčov, ktorí zostali z domáceho šampionátu, tvoria obrancovia Jakub Jakubko a Filip Mielke, stredopoliar Mário Sauer a útočník Nino Marcelli.

„Z môjho pohľadu je pre hráčov, ktorí zostali v tíme, obrovskou motiváciou to, že si na vlastnej koži zažili atmosféru majstrovstiev Európy do 21 rokov.

Teraz majú silnú túžbu uspieť aj v tejto kvalifikácii. Verím, že túto energiu prenesú aj na ostatných spoluhráčov. Túžba postúpiť je veľká, či už z našej trénerskej pozície, alebo priamo z hráčskej kabíny.

Skúsenosť zo šampionátu, všetky tie emócie, prípravy a celková atmosféra len posilnili ich motiváciu pobiť sa o postup v tejto kvalifikácii,“ uviedol Kentoš.

Jeho tím bol pri žrebe kvalifikácie v treťom zo šiestich výkonnostných košov a spolu s ním tvoria D-skupinu favorizovaní Angličania, Írsko, Kazachstan a spomínaná dvojica Moldavsko a Andorra.

Priamo na záverečný turnaj postúpi víťaz skupiny a za určitých okolností aj tím na druhom mieste, ktorý ale čaká s oveľa väčšou pravdepodobnosťou baráž.

Cieľom je bojovnosť

„Naším hlavným cieľom je bojovať do poslednej chvíle o postup, či už z prvého alebo z druhého miesta. Urobíme všetko pre to, aby sme sa tam dostali, buď priamo alebo cez baráž,“ povedal Kentoš.

„Sokolíkov“ čakajú najbližšie duely v Írsku (10.10.) a proti Moldavsku (14.10.). Už v auguste tréner priznal, že Slováci mali vplyv na rozhodnutie o poradí zápasov, ktorý využili na začiatok proti papierovo slabším mužstvám.

Nadchádzajúci írsky súper bol spolu s Anglickom nasadený vyššie. „Írsko máme detailne zanalyzované. Kvalitatívne je to o niečo silnejší súper než Moldavsko či Andorra.

V septembri odohrali zápas v Moldavsku, kde po otočke zvíťazili 2:1, podobne ako my. Doma proti Andorre sa však poriadne natrápili a rozhodli až gólom v druhom polčase.

Preto očakávam vyrovnaný duel. My sa však čo najlepšie pripravíme najskôr na Írsko a následne aj na Moldavsko,“ priblížil Kentoš.

Aktívny štýl hry

Napriek značnej generačnej obmene v radoch hráčov neplánuje kormidelník meniť aktívny štýl hry.

V úvodných dvoch dueloch kvalifikácie vsietilo šesť gólov šesť rôznych strelcov, čo môže dávať dobrý signál do budúcna:

„My sa prezentujeme ofenzívnym futbalom, chceme dávať veľa gólov. Tentoraz sa presadilo až šesť rôznych strelcov, čo je podľa mňa skôr zhoda okolností.

Chceme fungovať ako tím v útoku aj v obrane, a to, že góly vieme rozložiť medzi viacerých hráčov, je dobré pre celý tím.“

Na opačnej strane poľa odišli po domácich ME všetci traja brankári a medzi novým triom gólmanov bol aj debutant Jakub Badžgoň z béčka Žiliny.

Z interného súboja o miesto v základe vzišiel najlepšie Adam Hrdina, ktorý oblieka dres českého druholigistu Brna. Okrem neho máva v klube pravidelnú minutáž aj Dominik Ťapaj z Ružomberka.

Každý môže dostať šancu

„Každý brankár v našej nominácii môže dostať šancu. V septembri sme sa rozhodli dať priestor Adamovi Hrdinovi, ale nič nie je uzavreté.

V realizačnom tíme, spolu s trénerom brankárov, sa vždy pred zápasom rozprávame o tom, kto nastúpi ako jednotka. Takto to bude aj v októbri. Preto môžem povedať, že Adam Hrdina zatiaľ nie je jasnou brankárskou jednotkou,“ priblížil Kentoš.

Hrdina bol v Skalici v bránke „dvadsaťjednotky“ premiérovo celý zápas a udržal si čisté konto. Debut vyšiel aj Miroslavovi Sovičovi, ktorý na Záhorí upravil preňho netypicky hlavou na priebežných 2:0, a Karolovi Blaškovi.

Stredopoliar Dunajskej Stredy najprv nastúpil v základe a o štyri dni neskôr v Moldavsku vsietil ako striedajúci hráč víťazný gól.

„Karol Blaško ukázal dobrú formu v Dunajskej Strede, kde sa prebojoval do základnej zostavy.

Vďaka svojej výkonnosti dostal priestor aj v reprezentácii do 21 rokov, hoci vekovo ešte patrí do kategórie devätnásťročných,“ zhodnotil Kentoš a dodal, že kredit patrí všetkým hráčom vrátane striedajúcich, ktorí oživili obe stretnutia.

Konzultácia s Calzonom

Pred štvrtkovým oznámením nominácie ju bude tradične konzultovať s trénerom „áčka“ Francescom Calzonom, ktorého tím čakajú duely kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku a proti Luxembursku.

„Pred každým zrazom máme videohovor aj s tlmočníkom Palom Farkašom, kde riešime možnosti nominácie a to, ktorých hráčov si tréner A-mužstva vyberie z kategórie do 21 rokov.

V stredu pred zrazom už väčšinou vieme konečnú nomináciu a podľa toho sa zariadime. Pri zrazoch v septembri, októbri a novembri komunikujeme rôzne – niekedy si píšeme správy, inokedy máme videohovor.

Každý sa však sústredí na svoju kategóriu. A-mužstvo má vždy prednosť, takže najskôr si tréner reprezentácie vyberie hráčov a my ostatní sa musíme prispôsobiť,“ vysvetlil Kentoš.

Jeho zverenci majú zraz v nedeľu 5. októbra v Starej Lesnej, trénovať budú v NTC Poprad a domáci zápas proti Moldavsku absolvujú v Košiciach.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

