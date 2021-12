Predaný iPhone, zázrak na ľade. Napodobnia dnešní mladíci partiu z roku 2009?

Aké šance dáva hokejové duo mladíkom na šampionáte v Kanade?

„Páči sa mi naše mužstvo, je v ňom veľa talentu. Osobne som najviac zvedavý na Filipa Mešára. Do štvrťfinále sa dostaneme, tam nám ale vystaví stopku domáca Kanada. Takto to vidím ja,“ konštatoval Rusnák.

„V prvom zápase sme ustali obrovský kolotoč od Američanov v druhej tretine. To bolo neskutočné. Napriek tomu sme boli v hre až do samého záveru. Brankár Látkoczy sa mi veľmi páči, je rýchly, atletický. Verím, že do štvrťfinále postúpime, potom to bude aj o šťastí. Jeden zápas, v ňom sa môže stať čokoľvek,“ dodal Janus.

Pozrite si celý LIVESTREAM Z Voleja, v ktorom Rusnák s Janusom spoločne s moderátorom Stanislavom Benčatom debatovali na hokejové aj nehokejové témy.