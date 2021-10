Weiss nahradil derby tréningovým zápasom. Chladných nôh sa neobávam, vraví

BRATISLAVA. Ak chcú futbalisti bratislavského Slovana reálne pomýšľať na postup z F-skupiny Európskej konferenčnej ligy (EKL), mali by vo štvrtok proti Lincolnu Red Imps zabodovať naplno.

Dosahuje tesné výsledky, naposledy v Kodani predviedol sympatický výkon. Ja však verím, že sme kvalitnejšie a lepšie mužstvo. Pokiaľ do toho dáme emóciu a ukážeme našu silu, získame tri body," povedal tréner Slovana.

"Je to skupinový zápas, v ktorom hráme o tri dôležité body. Ak chceme pomýšľať na postup, musíme ho zvládnuť a následne aj odvetu vonku. Lincoln je menší outsider skupiny, ale hrá dobre.

Jeho tím si zrušené nedeľné derby so Spartakom Trnava, ktoré poznačila nechutná bitka fanúšikov oboch táborov priamo na trávniku, vynahradil na druhý deň modelovaným tréningovým zápasom na 2x20 minút.

"Niesol sa v dobrom tempe, ale zápas sa tým nahradiť nedá. No bol som spokojný s intenzitou hráčov, malo to úroveň. Neobávam sa, že by sme napriek zrušenému derby mali zajtra chladné nohy.

Mužstvo je v zápasovom rytme. Hráme 23. zápas v sezóne, niektorí reprezentanti z nášho klubu sa dokonca blížia k hranici 30 zápasov. Verím, že vyberiem najlepšiu zostavu, ktorá bude ofenzívna, a dobre to pre nás dopadne," doplnil Weiss, ktorý stále nemôže počítať so svojím synom.

Dlhodobo sú na maródke Lucas Lovat a Dávid Holman, natiahnutý sval pravdepodobne neumožní nastúpiť Lukášovi Pauschekovi. Ďalší krajný obranca Vernon de Marco si odpykáva poslednú časť z trojzápasového trestu za červenú kartu.

Zmrhal: Pekné spomienky

Český krídelník Zmrhal má na Gibraltár príjemné spomienky. V prvom vzájomnom súboji s Lincolnom strelil druhý gól svojho tímu a prispel k víťazstvu 3:1.