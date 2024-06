Volko tesne zaostal za výkonom z rozbehu, do finále stovky nepostúpil

RÍM. Slovenský šprintér Ján Volko sa neprebojoval do finále na 100 m na atletických ME v Ríme.

"Som spokojný, že som sa dostal do semifinále. To, čo som tam predviedol, je odrazom celej sezóny. Niektoré veci nás jednoducho stopli a nedokázal som sa pripraviť lepšie. Dal som do toho všetko a vyšlo to na takýto výkon," zhodnotil svoje vystúpenie pre atletika.sk.