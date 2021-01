Košičania sa snažia prežiť. Šťastný: Vieme, aká je naša úloha

"Samozrejme, všetci cítime tlak, no verím, že nás to v konečnom dôsledku zocelí," poznamenal.

Podľa trénera Jana Šťastného je za poklesom formy slabšia strelecká efektivita, no svojmu tímu naďalej verí.

KOŠICE. Pre hokejistov HC Košice bola prehra s Michalovcami (2:3) štvrtá po sebe a pomaly sa im vzďaľuje účasť v prvej šestke zaručujúcej play off.

Z mužstva je nadšený

Tréner a zároveň športový manažér "oceliarov" Jan Šťastný si uvedomuje, že jeho tímu chýba práve hráč preferujúci hru pred bránkou súpera.

"Nám chýba hráč na tzv. špinavú prácu okolo bránkoviska, ktorý by dorážal odrazené puky. Inak som však nadšený z mužstva, ktoré máme.

Mnohých hráčov môže táto sezóna posunúť ďalej. My vieme, aká je naša úloha v aktuálnom ročníku, ale je pravda, že nikto z nás nechce vidieť Košice tam, kde sú teraz. Tento klub patrí na výslnie.

Naša prvoradá úloha v sezóne 2020/2021 je však stabilizovať klub, takpovediac prežiť a vytvoriť kostru tímu schopnú plniť vysoké ciele v budúcnom ročníku, v ktorom bude klub oslavovať storočnicu," povedal Šťastný.

Chce zapojiť do hry mladých hráčov

Po nedávnom príchode útočníkov Lapšanského, Poiriera a brankára Vaya nie je vylúčený ďalší pohyb v kádri. Tréner Košičanov by sa mu však rád vyhol.

Aj bez zranených Martina Nemčíka, Bruna Mráza, Mareka Baráneka či Filipa Vrábeľa mali Košice proti Michalovciam k dispozícii kompletné štyri formácie.

"Pravdupovediac, ja by som chcel zapojiť najmä mladých hráčov, ktorých máme, ako sú Lukáš Vaculík, Jakub Demek, Juraj Eliaš, Samuel Nagy, Miro Novota a ďalší. Majú obrovský potenciál.

Nie som presvedčený, že ďalší cudzinec, ktorého môžeme priviesť, bude rozdielový. Ja by som už nechcel zasahovať do kádra a najradšej by som ho nechal v podobe, v akej je," skonštatoval Šťastný.