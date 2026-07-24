Nový začiatok pre Prešov a rana pre Zvolen. Druhá liga štartuje s otáznikmi

Nový ročník druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa začne s postupovými ambíciami niekoľko tímov.
Zatiaľ je otázne, či medzi nimi bude figurovať Tatran Prešov vzhľadom na veľké zmeny v kádri. O udržanie sa v MONACObet lige zabojuje trojica FC Slovan Galanta, FK Humenné a MFK Bytča.
Príbeh, aký v posledných rokoch napísala Bytča, sa hľadá ťažko i vo svete. Za päť rokov ovládol celok zo severozápadu republiky päť rôznych súťaží.
Unikát z Bytče
V rozhovore pre oficiálny web MONACObet ligy odpovedal športový manažér a hlavný tréner v jednej osobe Stanislav Lojdl na otázku, aký majú v Bytči postupový recept.
„Neexistuje. Jednoducho to robíme poctivo. Asi sme tiež mali šťastie na dobrých hráčov a skvelý kolektív. Aj napriek prehrám sme zostali psychicky odolní, skôr nás to nakoplo do ďalšej práce. Stále sa vezieme na víťaznej vlne, takže svoju úlohu pravdepodobne zohrala aj eufória. Všetci si uvedomujú, že pokiaľ chcú napredovať, musia pravidelne trénovať. Do toho zverencov neustále tlačím,“ uviedol Lojdl.
Premiéra v druhej najvyššej súťaži čaká hráčov Galanty, ktorí postúpili pod vedením bývalého reprezentačného kouča SR Michala Hippa. Šesťdesiattriročný kormidelník však v 15-tisícovom meste nebude pokračovať, keďže ho vystriedal Mikuláš Radványi, ktorý päť rokov viedol KFC Komárno a doviedol ho do najvyššej Niké ligy.
Zvolen stratil najväčšiu hviezdu
Najvýraznejšiu hráčsku stratu utrpel tesne pred štartom nového ročníka MFK Zvolen. Tím, ktorý súperil v baráži o postup práve s Komárnom, prišiel o najlepšieho strelca druhej ligy Jakuba Sylvestra.
Ten sa po roku na strednom Slovensku vrátil na juh republiky späť do Komárna.
Prešovčania zažili počas uplynulej sezóny fanúšikovský boom. Pravidelne napĺňali svoj štadión, avšak rozprávka nemala pozitívny koniec.
Na elitné slovenské tímy Tatran nestačil a v najkratšom možnom čase vypadol. Najstarší slovenský futbalový klub skladal káder pre novú sezónu prakticky nanovo.
Prešovské vedenie sa dohodlo na ukončení spolupráce s dvojicou Ján Bernát a Taras Bondarenko. Do trnavského Spartaku sa presunul ťahúň stredu poľa Roman Begala a ambiciózneho nováčika tretej najvyššej súťaže FC Nitra zasa na brankárskom poste posilnil skúsený Pavol Bajza.
V klube skončili po vypršaní hosťovaní aj Denys Taraduda či Jurij Medveděv. Dres tradičnej značky ďalej nebudú obliekať Andy Masaryk, Juraj Kotula a Peter Juritka. Nepokračuje ani trio legionárov Hélder Morim, Moritz Römling a Dominique Simon, ktorý reprezentoval Haiti na nedávnych MS v USA, Kanade a Mexiku.
Zlepšiť sa chce tím zo Zlatých Moraviec. ViOnu minulá sezóna po vypadnutí z Niké ligy nevyšla vôbec podľa predstáv. Mužstvo od Žitavy obsadilo až 7. miesto, čo chce vylepšiť. Do sezóny pôjdu aj s novým ambicióznym trénerom Petrom Gažim, ktorý prišiel z trnavského Spartaka.
„Nevedeli sme si predstaviť trénera s lepším prehľadom o nastupujúcej generácii hráčov. Som presvedčený, že jeho workoholizmus a vnímanie tohto športu bude pre aktuálnu víziu klubu najlepšou voľbou,“ uviedol generálny manažér klubu Marek Ondrejka.