Začínali tu Móderovci aj Biely Pelé. Z klubu odišlo až desať hráčov, väčšina ku konkurentovi

Keď vyradí v úvodných kolách Slovnaft Cupu mužstvo z nižšej súťaže súpera z tej vyššej, zvyčajne nejde o žiadny veľký zázrak.
Keď však piatoligista, ktorý dostal takto pred rokom - ako vicemajster - ponuku na postup do štvrtej ligy Západ, vypadne v pohári proti šiestoligistovi, ktorý sa celé minulé leto pripravoval už na okresnú siedmu ligu a nakoniec ho zachránilo iba odhlásenie sa krvácajúcej Iže týždeň pred prvým kolom, to už stojí za pozornosť.
Jedna z najväčších dedín na Slovensku Tvrdošovce má hlboké futbalové korene a pre slovenský futbal vychovala dokonca niekoľko reprezentantov.
Opakovane však zažíva v histórii nielen vzostupy, ale aj pády. Väčšinou záleží, či sa dokážu zladiť sponzorské skupiny podnikateľov s koreňmi v tejto vyše päťtisícovej obci.
V piatok predviedol piatoligista v predkole Slovenského pohára v šiestoligových Komjaticiach, hrajúcich s odchovancami a vyslovene zadarmo, futbal iba jeden polčas, pokým narýchlo poskladané mužstvo vládalo.
S posilami boli strieborní
Vedenie klubu z juhozápadu Slovenska pred dvomi rokmi šikovne zareagovalo na neutešenú situáciu v Hurbanove, ktoré práve vypadávalo zo štvrtej ligy a hráčom zostalo čosi dlžné.
Tvrdošovčania to pohotovo využili, predbehli aj konkurenčný Bešeňov a zo skupiny štvrtoligistov si vyberali ako prví. Tak sa do najväčšej obce Novozámockého okresu dostal napríklad exdruholigový hráč Komárna Alexandr Luzin, tiež čiperní odchovanci KFC Komárno a DAC Dunajská Streda Alex Gažo a Áron Csomor, no a ešte aj brankár z Nových Zámkov Matej Juhás, ktorý nemá v piatej lige čo hľadať.
Napokon, hneď v prvej sezóne skončila silná „Tardoskedd“ na spomínanom striebornom stupienku len bod za prvým FC Nádszeg Trstice, ktorý však návrat do štvrtej ligy odmietol. Dodáme, že hrdé Tvrdošovce v sezóne snov - ako jediné - nestratili doma na Štadióne Juraja Szikoru ani len jeden bod.
Po dvoch rokoch zase peniaze
Hráči i tréner Ján Štajer, ako bývalý prvoligový hráč krajskej Nitry, si chceli ponúknutú najvyššiu regionálnu súťaž vyskúšať, to však vedenie obce a sponzori nakoniec po zvážení reálnych finančných možností neodobrili.
Keď preskočíme uplynulú sezónu, v ktorej kleslo mužstvo z druhej na konečnú 12. priečku, pre stále žiadaných „legionárov“ sa toto leto situácia spred dvoch rokov zopakovala a okamžite po nich siahli konkurenčné Dvory nad Žitavou.
Tie skončili vlani v tabuľke piatej ligy Juhovýchod ZsFZ tretie od konca a teraz chcú konečne opäť raz zažívať ozajstnú radosť z najkrajšej hry.
Prezident ŠK Tvrdošovce Gabriel Mlynár v nelichotivej situácii telefón zdvihol a nič netajil. „Áno, na jar sme hráčom nejaké peniaze dlhovali, ale situáciu sme chceli riešiť a klub im plánoval všetko dorovnať.
Mrzí ma však, že hráči boli, podľa všetkého, už dávnejšie dohodnutí s Dvorčanmi, no musím povedať i to, že z desiatich odchádzajúcich sa seriózne zachoval iba Csaba Králik, ktorý povedal dopredu, že po sezóne odchádza do Svätého Petra.
Po dohode so starostom ja teraz vo funkcii končím, o štadión sa však budem starať naďalej,“ povedal končiaci predseda klubu, ktorý aj kosí ihrisko.
„Do súťaže určite nastúpime, novým trénerom áčka je Radovan Mikláš a mužstvo sa priebežne skladá.“ 40-ročný Tvrdošovčan Mikláš hrával posledných päť sezón za siedmoligový Vlkas a teraz sa vydal na náročnú trénerskú misiu.
Vo veľkej obci výchova mládeže funguje a stále sa nájde dostatok odchovancov, hoci kvalita môže ísť teraz nižšie. „Z jarného kádra zostali napríklad Alex Sós, Peter Spevák, David Várhelyi, Martin Révay či Peter Bihari, zo šiestoligovej Komoče sa vrátil už skúsenejší Mário Lakatoš.“
Ten práve po príchode posíl z Hurbanova prestal hrať za svoju dedinu, domov sa vracia aj Viktor Lakatos, no a z okresných siedmich líg prichádzajú Marek Divéky (zo Selíc), Kristián Pavliško (zo Sládkovičova) a Štefan Buda (z Vlkasu). K futbalu sa vrátil aj skúsený Tomáš Oláh.
„Do bránky sme získali Tomáša Krištofa, ktorý robil vlani dvojku v treťoligovej Šali,“ zakončil Mlynár.
Odišlo 10 hráčov zo základu
Ale pozor. Tvrdošovce opustila začiatkom leta nielen spomínaná štvorica, ale dokopy až 10 hráčov základnej zostavy.
Prakticky hneď po otvorení letného prestupového okna poodchádzalo k historicky najväčšiemu rivalovi z okresu, do Dvorov n/Ž., spolu až osem platných futbalistov.
Nielen hrajúci tréner Alexandr Luzin (31) a pracovité včeličky stredu poľa Alex Gažo (24) a Áron Csomor (23), ale aj perspektívny dispečer Samuel Haulík (21), či obetaví Ukrajinci Zakhar Dziadyk (21) a Bohdan Hrebeniuk (21).
K odchádzajúcim sa pridali Martin Barát (26) s Oliverom Ölveckým (21), ktorí prišli do Tvrdošoviec o čosi neskôr.
A aby toho nebolo málo, ŠK opustil aj jeden z najlepších brankárov celej súťaže Matej Juhás, ktorého ulovil - okrem ďalších posíl - podnikateľ Tibor Cvik, ako hlavný sponzor Šurian.
Tie budú v nadchádzajúcej sezóne piatej ligy rúbať poriadne vysoko, veď angažovali aj treťoligistov Timoteja Cagáňa (20) z Komárna B a Patrika Krásneho (20) z FKM Nové Zámky, z tímu majstra piatej ligy AC Nitra sa vrátil Marián Vadkerti (24), ďalej prišli napríklad Martina Búcora (21) zo Šurianok či Roman Sendrei (31) z Nitrianskych Hrnčiaroviec.
Nové Dvory smerujú hore
Z vlaňajšieho 14. miesta pôjdu zaiste vyššie práve aj Dvorčania, ktorí s novým prezidentom klubu, novým výborom a s novými sponzormi toto leto na posilách tiež nešetrili a vytvorili prakticky zbrusu nový mančaft.
Po ukončení dlhej kariéry spoľahlivého Alexandra Shpaka získali do bránky Ákosa Magyaricsa (22), ktorý robil vlani dvojku v treťoligových Nových Zámkoch Andrejovi Maťašovskému, no top piatoligovou prestupovou pikantériou je návrat strateného syna Tomáša Benka (34), vlani druhého najlepšieho strelca piatej ligy, ktorý sa vrátil do rodných Dvorov cez bronzový Bešeňov, do ktorého odišiel presne pred rokom práve z Tvrdošoviec.
Dvory posilní ešte aj skúsený Ádam Mészáros (33) z treťoligových Nových Zámkov.
Mimochodom, susedný Bešeňov angažoval najnovšie napríklad aj známeho exligistu Michala Obročníka.
Luzin dverami nebúcha
Z pozície prezidenta TJ Družstevník Dvory n/Ž. už všetko koordinuje dlhoročný tréner mužstva Nikola Bukovič, ktorý má za úlohu obnoviť zašlú slávu klubu. Jeho novým hrajúcim trénerom bude teda Alexandr Luzin, ktorý k svojmu koncu v Tvrdošovciach uviedol: „Napriek úprimnej snahe zostať v Tvrdošovciach, sme sa nakoniec celá skupina ôsmich hráčov rozhodli prijať ponuku z Dvorov.
V minulej sezóne sme trpeli na veľmi úzku lavičku, preto som napríklad pričasto nemohol v zápase použiť ani len adekvátnu náhradu. V predminulej sezóne však bolo mužstvo výborne rozbehnuté a hráči si verili aj na vyššiu súťaž. Chápem však, že tá by stála Tvrdošovce ešte viac financií.“
V piatoligových kruhoch pretriasanú tému meškajúcich výplat pokorný exdruholigista rozvádzať nechcel, veď dvere si nezabuchol ani pred dvomi rokmi v Hurbanove, kde dodnes trénuje dve družstvá mládeže a výchove detí sa venuje aj v CVČ Hurbanovo.
Naveľa naveľa však predsa len zmienil: „Dnes už sa nehrá futbal úplne zadarmo nielenže v patej lige, ale ani v nižších súťažiach. Primeraná a nepremrštená odmena pre hráča, ktorý ide niekoľkokrát do týždňa na viac hodín od vlastnej rodiny, je azda adekvátna,“ zakončil užitočný Luzin, ktorý čaká v októbri s manželkou prírastok do rodiny. Meno vybrané ešte nemajú, ale vraj z neho bude futbalista.
Späť však k téme odchodov. Najskúsenejší z ex-Tvrdošovčanov, bývalý hráč treťoligových Veľkých Ludiniec Csaba Králik zakotvil v šiestoligovom Svätom Petri.
Pretrhli sériu majstrovi
Na hru Tvrdošoviec s „legionármi“ sa v predminulej sezóne dobre pozeralo, no aj za minulý ročník im patrí jedno privilégium.
V 6. kole dokázali domácim víťazstvom 2:1 pretrhnúť 63-zápasovú šnúru bez prehry neskoršieho šampióna AC Nitra, ktorý sa teraz pripravuje na štvrtú ligu po zlúčení s FC Nitra už pod hlavičkou FC Nitra B.
Tvrdošovce odohrali prvý súťažný zápas v novom zložení v blízkych Komjaticiach.
V piatkovej predohrávke nastúpil piatoligista s tým, čo bolo po zmenách k dispozícii a s posilou na brankárskom poste, kým tréner domácich Richard Kostolný sa spoliehal tradične iba na novicov z vlastného štvrtoligového dorastu a na hrajúceho prezidenta klubu Martina Marenčáka, ktorý si ako tréner U19-tky spoluhráčov dlhoročne vychováva. Nastúpil však až v 60. minúte a v strede poľa mal potom konečne kto loptu podržať a presnejšie rozohrať.
Zápasu o postup obojstranné nasadenie nechýbalo, a kým hostia kondične vládali, boli nebezpečnejší. Hrúbku domáceho brankára v 3. minúte síce nepotrestali, ale do polhodiny hry mohli viesť aj 3:1. Domácim patril úvod (1:0), no hostia sa postupne osmeľovali stále viac a dostávali sa aj do šancí. Jednu využil 18-ročný Weibel (1:1), ktorého príchod bol odkliknutý iba dva dni pred zápasom, ďalšie však nie.
Po obrátke dominoval FC stále viac a postupové góly prišli po stupňujúcej sa aktivite pred brankárom Krištofom, ktorý výkonom nesklamal.
Postupujúce Komjatice privítajú v 1. kole víťaza súboja Bánov – Bešeňov.
Vychovali reprezentantov
Najslávnejší futbalový rodák z Tvrdošoviec je Juraj Szikora. Po zápase Brazília - ČSSR (2:1) v roku 1966 pred 83 000 divákmi ho brazílski novinári, ktorí videli jeho prehľad v hre a žonglérsku techniku priamo na slávnej Maracane, v novinových titulkoch nazvali Biely Pelé.
Jeho rodáci po ňom pomenovali štadión, no a keď na sklonku svojej trénerskej kariéry viedol okresné mesto Nové Zámky, neraz sa živo zaujímal aj o futbal vo svojom rodisku.
Futbalová obec však vychovala pre československú prvú ligu a reprezentáciu ČSSR tiež bratov Móderovcov, z ktorých Jozef je dokonca majstrom Európy z Belehradu ´76 a očnými prienikmi získal srdcia fanúšikov Slovanu Bratislava.
V Tvrdošovciach sa učil futbalu aj Štefan Gyurek, ktorý potom pomohol Plastike Nitra k najväčšiemu klubovému úspechu, druhému miestu vo federálnej prvej lige za Duklou Praha.
Oslabené mužstvo nečaká v piatej lige nič ľahké. V 1. kole prídu posilnené Vráble, no nikto nebude nikoho šetriť ani v 2. kole vo vlani bronzovom Bešeňove.
Podľa nášho zdroja, keď v klube zistili, koľká medzi hráčmi bije, uvažovali aj nad nižšou súťažou a výmenou so Svätým Petrom zo šiestej ligy Východ. Na to už však bolo vtedy neskoro