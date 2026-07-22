Nitra počíta s nádejným odchovancom. Mladý obranca podpísal novú zmluvu

Peter Valent
Peter Valent (Autor: HK Nitra)
TASR|22. júl 2026 o 10:20
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Slovensko reprezentoval na šampionáte do 20 rokov.

Úradujúci šampión slovenskej hokejovej Tipsport ligy HK Nitra predĺžil spoluprácu s 20-ročným odchovancom Petrom Valentom. Mladý obranca zostane pod Zoborom ďalšie tri roky.

Valent si pripísal prvé štarty za „corgoňov“ v sezóne 2023/24, keď odohral 33 zápasov v základnej časti a ďalších päť v play off, v ktorom Nitrania získali druhý titul v klubovej histórii.

Vlani si vyskúšal premiérovo pôsobenie v zámorí, kde si obliekal dres Quebecu Remparts v juniorskej QMJHL.

Pred uplynulou sezónou sa vrátil späť na Slovensko a väčšinu času strávil na striedavých štartoch v drese Levíc v nižšej TIPOS SHL. V ročníku 2025/26 nastúpil za nitriansky tím 12-krát v základnej časti a pripísal si tri asistencie.

V play off, v ktorom Nitra získala tretíkrát Pohár Vladimíra Dzurillu, do hry nezasiahol. Na konte má jednu účasť na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov.

Tipsport liga

Peter Valent
Peter Valent
Nitra počíta s nádejným odchovancom. Mladý obranca podpísal novú zmluvu
dnes 10:20
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