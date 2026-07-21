Slovan obsadil posledné miesto pre legionára, získal švédskeho centra. Havlíček: Komplexný hráč

Hokejový klub HC Slovan Bratislava podpísal ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Oliverom Eklindom. Dvadsaťosemročný center zaplnil posledné šieste miesto na súpiske určené pre hráča s iným ako slovenským pasom.
Eklind hokejovo vyrastal vo svojom rodnom meste v klube Kumla Hockey. Vo veku 15 rokov prestúpil do Örebra, ale už po roku zamieril do tímu BIK Karlskoga.
Tam strávil šesť sezón, počas ktorých sa postupne prebojoval do A-tímu v druhej najvyššej švédskej súťaži HockeyAllsvenskan.
Svojimi výkonmi si napokon vyslúžil návrat a prestup do Örebra v najvyššej súťaži SHL, kde začal pôsobiť od sezóny 2020/21.
Za klub odohral v SHL štyri kompletné sezóny, počas ktorých nevynechal jediný zápas. Celkovo nastúpil do 241 duelov, dal v nich 31 gólov a pri ďalších 36 asistoval.
Pred sezónou 2024/25 vymenil Örebro za Rögle, kde odohral 25 zápasov, po ktorých sa na zvyšok sezóny sťahoval do Färjestadu, kde sa stal spoluhráčom slovenského útočníka Mariána Studeniča.
Vlaňajšiu sezónu strávil Eklind opäť v Karlskoge, kde odohral 59 zápasov a zaznamenal 42 bodov. Výrazným spôsobom pomohol tímu až do finále play off Allsvenskan.
Celkovo počas piatich sezón nazbieral medzi švédskou elitou 73 bodov v 287 zápasoch. K tomu pridal 111 bodov vo vyše 240 zápasoch Allsvenskan.
„Olivera sme mali vysoko na našom zozname potencionálnych centrov. Sledoval som ho už minulú sezónu, v ktorej bodovo explodoval. Stal sa prvým centrom tímu BIK Karlskoga, ktorý dotiahol až do finále play off a bojoval s ním o postup do SHL.
Má rýchlosť, zručnosti a hokejové IQ na vysokej úrovni, aby spolu s našimi krídlami tvorili výraznú ofenzívnu silu.
Nie je mu cudzia ani fyzická hra, takže v jeho osobe sme získali komplexného hráča. Verím, že mu naša liga a naše mužstvo sadne,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
„Som veľmi hrdý, že sa v nadchádzajúcej sezóne stanem súčasťou Slovana Bratislava.
Slovan je veľký klub s vysokými ambíciami a už teraz sa teším, keď prídem do Bratislavy, zoznámim sa s novými spoluhráčmi a trénermi a čoskoro nastúpim pred našimi fanúšikmi,“ povedal Eklind.