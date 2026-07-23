Nitra dá šancu mladým Slovákom. Ofenzívu doplnia tri nové mená

Gólová radosť hráčov Nitry
Gólová radosť hráčov Nitry (Autor: TASR)
TASR|23. júl 2026 o 11:20
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Všetci podpísali trojročné zmluvy.

Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov.

Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Lašš, Samuel Sisík a Tarik Michálik. Klub o tom informoval na svojom webe.

Devätnásťročný krídelník Lašš má už za sebou pôsobenie vo Švédsku aj v zámorí. Do Nitry prichádza po dvoch sezónach strávených v americkom tíme Kenai River Brown Bears, ktorý je účastníkom NAHL.

V prvej sezóne odohral za tento celok 51 zápasov s bilanciou deväť gólov a štrnásť asistencií, v uplynulom ročníku odohral 28 duelov, v ktorých získal 12 kanadských bodov.

Zvyšok sezóny strávil v kanadskom tíme Vernon Vipers, pôsobiacom v British Columbia hockey league. Tu odohral 24 duelov s bilanciou 3+4. Slovensko reprezentoval vo viacerých mládežníckych kategóriách, vrátane MS do 18 rokov v roku 2024.

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Spoluhráčom Lašša v Kenai River Brown Bears bol aj Sisík. Dvadsaťjedenročný odchovanec bratislavského tímu HOBA pôsobil v mládežníckom tíme TPS Turku a prešiel aj mládežou klubu SaiPa Lapeenranta.

V oboch tímoch odohral dve sezóny, následne na tri roky odišiel do zámoria, kde najprv obliekal dres tímu Janesville Jets, no po trinástich dueloch sa presunul práve do Kenai River. V uplynulej sezóne patril k lídrom mužstva, odohral 56 zápasov so ziskom 30 kanadských bodov (11+19).

Dvadsaťročný Michálik je rodák z Winterthuru a okrem slovenského má aj švajčiarske občianstvo, pričom pôjde o jeho prvé pôsobisko na Slovensku.

Odchovanec tímu EHC Winterthur prešiel jeho mládežníckymi kategóriami, v ročníku 2022/2023 sa presunul do zámoria, kde v tíme Americkej hokejovej akadémie odohral dve sezóny, najprv v kategórii do šestnásť a neskôr do osemnásť rokov.

V roku 2024 sa vrátil do svojej rodnej krajiny, bol súčasťou juniorky HC Ambri-Piotta, pozrel sa aj do druhej najvyššej švajčiarskej súťaže, s tímom Bellinzona Snakes odohral 28 zápasov.

V uplynulej sezóne hral za klub GCK Lions, kde získal pätnásť kanadských bodov za päť gólov a desať asistencií, opäť sa pozrel aj do druhej najvyššej švajčiarskej súťaže, v tíme EHC Arosa odohral šesť duelov.

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