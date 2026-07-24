Historický moment na národnom šampionáte. Mužská stovka má až dvoch víťazov

Ján Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 m.
Obaja atléti v piatok v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici zabehli vo vzájomnom súboji čas 10,27 s a ani cieľová fotografia neobjavila, že by niektorý z bežcov klubu Naša atletika Bratislava bol v cieli skôr.
Ján Volko tak nespoznal trpkosť prehry na domácom šampionáte už 11 rokov. „Asi sme písali históriu. Ani neviem, akým zázrakom som sa udržal na tróne.
Sme dvaja prví a to sa ešte na majstrovstvách Slovenska nestalo. Som za to vďačný. Čo viac si môžeme želať?
Znamená to, že niečo robíme dobre. Už sa ani nedá povedať, že by mi mladí dýchali na krk, dobehli ma. Som rád, že som k tomu prispel svojím dielom,“ povedal Volko podľa atletika.sk.
VIDEO: Reakcia Jána Volka a Richarda Machatu
Čas Machatu by bol nový juniorský slovenský rekord, no v štatistikách byť nemôže, keďže fúkal silný vietor do chrbta 2,5 m/s.
„Nečakal som, že niečo takéto je možné. Som rád, že sa o prvé miesto delím práve s Jankom. Štart bol z mojej strany už tradične slabší, ale na konci som sa za ním dotiahol. Dúfam, že forma mi vydrží až do juniorských MS v Eugene,“ uviedol Machata.
VIDEO: Viktória Forster
Majstrovstvá Slovenska - 1. deň
Muži:
100 m: 1. Ján Volko a Richard Machata (obaja Naša atletika Bratislava) 10,27, 3. Peter Dávid (ŠK UMB Banská Bystrica) 10,49
1500 m: 1. Matúš Babulík (Slávia STU Bratislava) 3:59,68, 2. Juraj Šprlák (MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto) 4:00,25, 3. Miroslav Borovka (BK Lysá pod Makytou) 4:00,34
5000 m: 1. Peter Ďurec (ŠK Dukla Banská Bystrica) 14:14,94, 2. Jakub Patúc (Atletika Bratislava) 14:55,15, 3. Matúš Kozlovský (Slávia STU Bratislava) 15:13,31
400 m prek.: 1. Patrik Dömötör (Slávia STU Bratislava) 49,77, 2. Matej Baluch (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 49,91, 3. Denis Bartek (Slávia STU Bratislava) 52,00
Diaľka: 1. Michal Bačík (ŠK Juventa Žilina) 763, 2. Tomáš Výboh 701, 3. Ronet Hauanga Hirka (obaja ŠK UMB Banská Bystrica) 697
Žrď: 1. Adam Antalec (ŠK UMB Banská Bystrica) 510, 2. Boris Hojdik (Slávia STU Bratislava) 470, 3. Jakub Jelínek (AK Martin) 450
Guľa: 1. Adrián Baran (Slávia STU Bratislava) 17,80, 2. Milan Haborák (AC Nové Zámky) 17,12, 3. Igor Gallay (ŠK UMB Banská Bystrica) 15,07
Disk: 1. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 55,85, 2. Milan Haborák (AC Nové Zámky) 48,81, 3. Adrián Baran (Slávia STU Bratislava) 48,15
4×100 m: 1. Naša atletika Bratislava 41,15, 2. Slávia STU Bratislava 43,96, 3. AK Slávia UK Bratislava 44,02
Ženy:
100 m: 1. Viktória Forster (ŠK ŠOG Nitra) 11,26, 2. Ema Bendová (Naša atletika Bratislava) 11,41, 3. Delia Farajpourová (Slávia STU Bratislava) 11,48
400 m prek.: 1. Rebecca Slezáková (AC Malacky) 58,71, 2. Nina Čanecká (Top athlete Žilina) 1:01,86, 3. Hana Zálesňáková (AC Malacky) 1:03,61
1500 m: 1. Sophia Zápotočná (AK Spartak Dubnica nad Váhom) 4:35,41, 2. Karin Suranová (Slávia STU Bratislava) 4:35,89, 3. Michaela Salayová (Atletika Šport hrou Bratislava) 4:36,68
5000 m: 1. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 17:02,81, 2. Natália Betáková (Zdravie v pohybe Lučatín) 17:33,28, 3. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla Banská Bystrica) 17:39,54
Diaľka: 1. Dominika Švaňová (Naša atletika Bratislava) 627, 2. Renáta Vodnyánszká (Megy Sport Dunajská Streda) 625, 3. Nicol Jánošíková (AK Čadca) 571
Žrď: 1. Liana Boľošová 380, 2. Kamila Tóthová (obe ŠK UMB Banská Bystrica) 360, 3. Mária Krivdová (AO Akademik TU Košice) 350
Guľa: 1. Monika Marjová (MŠK Vranov n. Topľou) 13,11, 2. Zuzana Pistovčáková (Slávia STU Bratislava) 11,98, 3. Natália Drozdová (ŠK Juventa Žilina) 11,25
Disk: 1. Jana Bódiková (ŠK ŠOG Nitra) 46,66, 2. Martina Sovová (AK Slávia TU Košice) 46,02, 3. Emma Karhanová (AŠK Slávia Trnava) 40,78
4×100 m: 1. Naša atletika Bratislava „A“ 45,33, 2. Naša atletika Bratislava „B“ 48,01, 3. Slávia STU Bratislava 48,34