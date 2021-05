Dokázal Selvek odpustiť Košiciam? Viac ako hokej už ho zaujímajú marhule

Nuž, asi som bol prvou výnimkou. Ani neviem, či ma vlastne belasí chceli. Košickí funkcionári sa jednoducho dohodli s popradskými a ja som odišiel do Dukly. Nielen pre Košice, ale pre celý slovenský hokej to bol historický rok 1964, kedy sa mesto dostalo na prvoligovú hokejovú mapu. Mužstvo Dukly tvorili príslušníci armády až na mňa. Ja som bol medzi vojakmi jediný civil a formálne ma zamestnali vo Východoslovenských železiarňach.

Po zoblečení uniformy ste sa vrátili do Popradu, ale v roku 1964 sa už vaše meno ocitlo na súpiske Dukly Košice. Dovtedy bola tradícia, že najlepší hráči spod Tatier odchádzali do Slovana Bratislava. Prečo to neplatilo vo vašom prípade?

Na povinnú dvojročnú vojenskú službu som narukoval v roku 1960 ale v Jihlave sa pre mňa miesto nenašlo. Vojenčinu som si teda odohral v Litoměřiciach, s ktorými sa nám v roku 1961 podarilo postúpiť do I. ligy, v nej sme však zotrvali iba jednu sezónu. Nasledoval teda zostup, ale pre mňa to bola vysoká hokejová škola.

So žiakmi i dorastencami sme získali nejeden majstrovský titul, s niektorými, ktorí vtedy prešli mojimi rukami, sme sa potom stretli aj v seniorských tímoch. Pri všetkej skromnosti mám stále dobrý pocit z toho, že štyri roky som sa svedomite venoval iba deťom a tínedžerom, čo už dnes nie je samozrejmosť. Mnohí začínajúci tréneri chcú túto etapu preskočiť a začínať svoju kariéru vo vrcholových tímoch mužov. To sa jednoducho nedá.

Prvoligový dres Košíc ste obliekali šesť sezón. Bolo to v časoch, kedy sa mužstvo umiestňovalo v spodnej polovici tabuľky. Žiaľ, skončili ste vo veku 30 rokov, pričom aj dnes si mnohí vaši obdivovatelia z tých čias myslia, že váš odchod bol predčasný. Ako to s odstupom času vnímate?

V Košiciach, ktoré sú už takmer sedem desaťročí vašim trvalým domovom, vás nosili na rukách a vyhadzovali do vzduchu. Veľakrát, keď bolo zle, tak vás funkcionári prosili aby ste sa vrátili, ale na druhej strane ste z VSŽ a neskôr ich nástupcu HC museli odísť vtedy, kedy ste s tým vôbec nerátali. Pritom k spomínanému federálnemu titulu ste v Košiciach pridali so svojimi zverencami aj dva slovenské. Odpustili ste im?

Človeku v mojom veku sa chce spomínať iba na tie lepšie a krajšie obdobia života. No, čo už, čo bolo, to bolo... Až osemkrát som sa vrátil späť k železiarom, či dnes k oceliarom. To už niečo hovorí o mojom vzťahu ku košickému hokeju.

Keď sa vysloví meno Selvek, tak ho každý spája s historickým titulom majstrov Československa v roku 1986. Na prekvapenie – málokto však aj s vaším pôsobením v reprezentačnom celku Slovenska. Prečo?

Bolo to v rokoch 1994-96, bol som vtedy asistentom prvého trénera slovenskej reprezentácie v ére samostatnej republiky Júliusa Šuplera. V Bratislave sme úspešne absolvovali majstrovstvá sveta B-skupiny (1995) a zaslúžene postúpili tam, kam sme už mali patriť skôr, teda medzi elitu. Celá republika žila týmto šampionátom, všetky stretnutia boli beznádejne vypredané i keď niekedy išlo skutočne o neatraktívnych súperov. O rok neskôr, teda v roku 1996 som mal to šťastie byť po boku Jula Šuplera aj pri historickej premiére našej reprezentácie v A-skupine majstrovstiev sveta.

Oslovili sme niekoľko vašich bývalých zverencov rôznych vekových kategórii a všetci o vás hovoria iba v tom najlepšom. Zdôrazňujú, že ste veľmi charizmatická osoba, ktorá každému do očí povedala pravdu, a to aj bez ohľadu na to, či bola príjemná alebo nie. Nespôsobovalo vám to v hokejovom kolektíve problémy?

Osobne si myslím, že niekedy som si mal zahryznúť do jazyka a byť ticho. S hráčmi som prežíval všetko, radosti z víťazstiev, sklamania z prehier. Jednoducho povedané, žil som s nimi v dobrom i zlom, vedel som sa vžiť do ich myslenia i situácií. Veď sám viem, čo hráč prežíva, keď sa mužstvu nedarí, alebo naopak, kedy si myslí, že šnúra úspechov bude bez väčšej námahy pokračovať ešte veľmi dlho.