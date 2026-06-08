Ďurica sa počas šampionátu nechystá ponocovať. Vyberiem si len čerešničky, povedal

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica sa teší na MS v USA, Kanade a Mexiku (11. júna - 19. júla), vzhľadom na časový posun však neplánuje byť nalepený pred televíznou obrazovkou celé noci.
V rozhovore pre TASR tiež povedal, že silným tímom disponujú Francúzi a okrem nich by sa o titul mohli pobiť aj Španielsko, Nemecko a Brazília.
„Futbal už nesledujem ako kedysi, je toho v tejto dobe veľa - televízia, internet, sociálne siete... Vyberám si skutočne len čerešničky. Na MS sa samozrejme teším, budem pozerať zápasy, ale nie všetky.
Hovorí sa - raz futbalista, navždy futbalista a to u mňa platí. Mám však tri deti a nie som blázon, aby som sledoval všetko, potrebujem sa aj vyspať. Teším sa na silné tímy, ale určite nebudem pozerať štyri zápasy denne,“ vravel Ďurica.
Štyridsaťštyriročný bývalý stopér Dunajskej Stredy, Artmedie Petržalka, Saturnu Moskovská oblasť, Lokomotivu Moskva, Hannoveru, Trabzonsporu a Dukly Praha víta rozšírenie MS z 32 na 48 tímov.
„Myslím si, že na futbal sa treba pozrieť aj z biznisovej stránky. Je to fenomén a možno aj takýmto spôsobom chcú pomôcť slabším tímom, aby sa tam dostali. Zároveň to prináša viac zápasov, viac divákov a tým pádom aj viac peňazí.
My sme sa tam síce nedostali, čo je veľká škoda, ale do budúcnosti by to mohla byť veľká príležitosť aj pre nás,“ dodal pre TASR Ďurica.
Podľa neho budú tvrdiť muziku tradiční favoriti: „Myslím si, že Francúzi majú tento rok veľmi dobrý tím. Inak to bude asi klasika ako každý rok - Španielsko, Nemecko, Brazília. Tieto tímy sa pobijú o titul.
Tohtoročný turnaj prinesie niekoľko rozlúčok s majstrovstvami sveta, zrejme naposledy sa na tomto fóre predstavia futbalové legendy Cristiano Ronaldo, Lionel Messi či Luka Modrič.
„Všetci sú stále lákadlom pre fanúšikov. Messi bude vždy Messi a Ronaldo bude vždy Ronaldo. Sú to mená, na ktoré sa chodia ľudia pozerať. Možno nie sú takým prínosom pre tím ako v minulosti, no Messi hráva v USA a Ronaldo získal titul v Saudskej Arábii.
Dokedy budú hrať, to netuším. Pozrieť si ich poslednýkrát na majstrovstvách je však určite snom každého fanúšika.“
Ďurica očakáva okrem futbalovej zábavy aj veľkolepú šou, akú vedia urobiť len Američania.
„Zažil som to aj ja osobne na zápase NBA. Oni vedia predať emóciu a určite to bude veľká šou, dôkazom je aj Superbowl a všetko, čo sa okolo neho robí, aké hviezdy dokážu prilákať.
Nech je to šou a hlavne ľudia nech z toho majú radosť, keď už vyhodia peniaze za letenky a vstupenky, pretože lacný špás to nebude. Hlavne aby fanúšikovia odchádzali domov s emóciou, aj o tom sú majstrovstvá sveta,“ konštatoval Ďurica.