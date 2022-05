Desať mesiacov makáme a potom to takto dopadne, smútil Grigar

"Dnes to nebol boj s konkurenciou, ale boj proti sebe, vode a vetru. Desať mesiacov makáme, aby sme sa previedli na domácich ME, potom to takto dopadne. Človeka to mrzí," povedal Grigar po sobotňajšom finále pre JOJ Šport.

V sobotu sa ešte od 15.40 h uskutoční kvalifikácia v extrémnom slalome. V nedeľu budú o medaily bojovať kanoistky aj kanoisti a cenné kovy rozdajú po vyraďovacích jazdách aj v extrémnom slalome.