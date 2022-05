Grigar aj Mintálová zabojujú o medaily, olympijská víťazka nie

"S dvoma dotykmi sa do finále nepostupuje. Mrzí ma, že som trochu sklamal fanúšikov, ale pocitovo sa mi jazdilo dobre," zhodnotil v prenose JOJ Šport.

Martin Halčin mal síce len jeden "ťuk", no po vážnej chybe obsadila až predposlednú 29. priečku. "Všetko má svoju mieru a už to, že som sa dostal do reprezentácie, mohol som štartovať doma a dostal som sa do semifinále, to si veľmi vážim. Mrzí ma však chyba v semifinále," poznamenal.

Halčina počas nasledujúceho týždňa čaká kontrola operovaného ramena u lekára a isto vynechá prvé kolo Svetového pohára v Prahe (10. - 12. júna).

Finále K1Ž je na programe o 12.06 h, finále K1M o 12.41 h.