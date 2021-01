Fialkovej problémy po covide? Konečne vidím pozitíva, vraví

BRATISLAVA. Asi 10 až 15 percent športovcov má po prekonaní Covidu-19 dlhodobé zdravotné komplikácie a nedokážu nadviazať na svoje predchádzajúce výkony. Vyplýva to zo skúseností šeflekára Centra zdravotníckeho zabezpečenia športovej reprezentácie v Česku Jaroslava Větvičky.

Keďže mali ochorenie s miernym priebehom, trénovali aj počas neho. Po návrate do Svetového pohára však mali ťažkosti a nedarilo sa im. Verejne potvrdili, že prekonali koronavírus až po sérii neúspešných výsledkov vo Svetovom pohári.

Výsledok je pozitívny, no na európskom šampionáte neštartuje svetová špička a najsilnejšie biatlonistky sa pripravujú na majstrovstvá sveta, ktoré štartujú 10. februára v slovinskej Pokljuke.

Pred šampionátom si nedávala žiadne ciele. V prvom rade sa chce dostať do súťažného tempa a vyskúšať si pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta, či sa jej stav zlepšuje.

„Ťažko sa mi to hodnotí. Nešla som sem s veľkými očakávaniami. Skôr som sem išla získať pohodu a rozpretekať sa pred majstrovstvami sveta. Pretože potrebujem viac pretekov, a takto by som mala pauzu od pretekov mesiac. Chcela som zistiť, či sa to pohlo, aké mám pocity na trati, ako sa mi dýcha a či sa problémy, ktoré som mala, niekam posunuli. Som milo prekvapená a som spokojná, že vidím konečne nejaké pozitíva,“ vravela Ivona Fialkové pre slovenskybiatlon.sk.

Ivona Fialková sa zlepšila najmä po bežeckej stránke. V piatok dosiahla 16. najrýchlejší čas spomedzi všetkých súperiek. Za Lotyškou Bendikovou len v behu zaostala o 33 sekúnd. Ešte v priebehu sezóny v šprinte Svetového pohára v Hochfilzene mala na ňu viac ako minutovú stratu.

„Bolo to lepšie, ale takto som sa už cítila na Sveťáku viackrát po šprintoch, ktoré sú prvými pretekmi. Som zvedavá, či sa telo dokáže zregenerovať a sobotňajšie preteky dokážem odbehnúť solídne, alebo sa dostaví rýchlejšia únava, s čím som mala problémy na posledných Svetových pohároch. Cítila som sa celkom dobre,“ uzavrela.

Zo Sloveniek sa umiestnila najlepšie a ako jediná sa kvalifikovala do sobotňajších stíhacích pretekov. Ostatným slovenským pretekárkam nevyšla streľba. Henrieta Horvátová bola 69., Veronika Machyniaková 81., Aneta Smerčiaková 88. Všetky tri museli absolvovať dva trestné okruhy.

Júliu Machyniakovú klasifikovali s tromi streleckými chybami na 91. priečke a Lucia Michalčiková skončila až 112., keď netrafila štyri terče.