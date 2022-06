Je Slovan na predaj? Všetko je na predaj, vraví Kmotrík starší

„Ak by som bol kamarát s politikmi, tak by som predsa teraz neriešil spor o Národný futbalový štadión,“ reagoval na otázku.

Spor o štadión sa napokon dostal až na súd. „Je to v rukách právnikov. Štát žaluje nás, my žalujeme štát. Nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať,“ priblížil Kmotrík s tým, že mu advokátska kancelária odhadla veľmi vysoké šance na úspech.

Údajné problémy s bankami či stavebnou firmou Strabag pre NFŠ však odmietol.

Je Slovan na predaj?

Kmotrík prezentoval stavbu štadióna ako veľký projekt a sen, na ktorý je pyšný. Dnes však netuší, či by doň išiel, ak by vedel, ako to dopadne. „Ťažko povedať,“ poznamenal.