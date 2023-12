Po príprave ich odpisovali. Je to dobrý odkaz pre fanúšikov, hovorí Feneš po výhre

Slovenskí juniori sa v prípravných dueloch trápili aj pred rokom. Vtedy s Nemcami dokonca vysoko prehrali. Na turnaji potom boli rovnocenným súperom Kanade vo štvrťfinále.

"Preto je to príprava. Veľa ľudí sa pozerá na tie výsledky, ale my sme sa prioritne pripravovali na majstrovstvá sveta a na prvý zápas, ktorý sme zvládli a podarilo sa nám to. Myslím si, že to je dobrý odkaz pre všetkých fanúšikov," povedal po víťazstve tréner Ivan Feneš.