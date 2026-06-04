    Irán je pripravený na MS. Všetci členovia reprezentácie dostali víza do Mexika

    Futbalisti Iránu na tréningu
    Futbalisti Iránu na tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. jún 2026 o 13:46
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    Kemp si zriadia v Tijuane.

    Všetci členovia iránskeho futbalového tímu dostali víza na vstup do Mexika a sú pripravení vyraziť na MS 2026. Informovala o tom agentúra DPA.

    Tím má v sobotu odcestovať do mexického mesta Tijuana, tam bude čakať na udelenie víz do USA.

    „Vydaním víz pre zostávajúcich dvoch členov je proces získavania vstupných povolení ukončený,“ uviedla iránska federácia FFIRI vo štvrtok, týždeň pred začiatkom turnaja v USA, Mexiku a Kanade.

    Iránčania si chceli pôvodne zriadiť základný tábor pre MS v Tucsone v Arizone. Presunuli ho však do Tijuany z bezpečnostných dôvodov. USA a Irán sú od konca februára vo vojnovom konflikte.

    Irán sa MS predstaví proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu v Los Angeles a Seattli. Ich prvý zápas je na programe 15. júna.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu na tréningu
    Futbalisti Iránu na tréningu
    Irán je pripravený na MS. Všetci členovia reprezentácie dostali víza do Mexika
    dnes 13:46
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