Urobíme pre to všetko, povedal premiér. India sa uchádza o organizovanie OH 2036

Premiér nespomenul, ktoré mesto sa bude uchádzať o usporiadanie olympiády. Podľa medializovaných informácií by mohlo ísť o Ahmadabád, najväčšie mesto západného štátu Gudžarát.

V prípade úspechu by sa India stala len štvrtou ázijskou krajinou, ktorá bude organizovať letnú verziu OH. Predtým sa to podarilo Japonsku (1964, 2020), Číne (2008) a Kórejskej republike (1988).