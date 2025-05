Miešanie skúpin vo štvrťfinále nemusí nastať. IIHF chce vyriešiť možnú kolíziu domácich tímov

Potenciálny problém by mohol nastať, ak by Švédi vyhrali svoju skupinu v Štokholme a Dáni skončili štvrtí v skupine v Herningu.

V klasickom pavúku by sa totiž stretli víťaz A-skupiny s 4. tímom B-skupiny, čo by znamenalo presun jedného z tímov na ľad súpera.

Odohrali by sa v Štokholme, kým 1B–4B a 2B–3B v Herningu. Týmto spôsobom by sa garantovalo, že oba domáce tímy budú hrať na domácom ľade.

Ak by sa slovenskému výberu podarilo postúpiť zo "štokholmskej skupiny" zo štvrtého miesta, v praxi by to za istých okolností nemuselo znamenať sťahovanie do Herningu. Hrozilo by repete turnajového stretu s jedným z trojice Švédsko, Kanada a Fínsko.