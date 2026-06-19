Nové pravidlo na MS vo futbale čelí vlne odporu. Je to zbytočné, kritizuje tréner

Nové trojminútové hydratačné prestávky, ktoré zaviedla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na majstrovstvách sveta 2026 ako reakciu na rastúce teploty a letné horúčavy, vyvolávajú čoraz väčšiu kritiku zo strany hráčov, trénerov aj fanúšikov.
Hoci prestávky majú pomáhať pri zápasoch hraných vo vysokých teplotách, FIFA rozhodla, že budú povinné vo všetkých stretnutiach bez ohľadu na počasie či typ štadióna. Práve to je hlavným zdrojom nespokojnosti.
Počas štvrtkového zápasu medzi Kanadou a Katarom (6:0) na vancouverskom štadióne BC Place, ktorý je klimatizovaný, sa z tribún ozval hlasný piskot, keď rozhodca prerušil hru na povinnú prestávku.
Francúzsky tréner Didier Deschamps kritizoval vplyv prestávok na priebeh zápasu:
„Rozdeľuje to polčasy. Je to skoro ako štyri štvrtiny, zatiaľ čo predtým sme mali dva polčasy. Hráči aj tréneri sa tomu musia prispôsobiť, ale je to dvojsečná zbraň,“ uviedol.
Podľa neho sa tým narúša prirodzený rytmus a dynamika futbalu.
Kapitán Holandska Virgil van Dijk poukázal na spojenie prestávok s reklamnými blokmi televíznych vysielateľov:
„Hydratačné prestávky sú trochu zvláštne. Pozeral som takmer všetky zápasy a zakaždým nasledovala reklamná prestávka. Pre neutrálneho diváka to podľa mňa nie je ideálne.“
Dodal, že ak je naozaj horúco, prestávky dávajú zmysel, no zápasy by sa mali posudzovať individuálne.
Španielsky tréner Luis de la Fuente uznal, že prestávky môžu byť užitočné v extrémnych podmienkach, no ich plošné zavedenie nepovažuje za nevyhnutné.
Nórsky tréner Ståle Solbakken bol ešte kritickejší:
„Nie som ich fanúšik. Rozumiem im, keď je 35 stupňov, ale inak sú zbytočné.“
Zároveň upozornil, že prestávky komplikujú taktické plánovanie striedaní, keďže prichádzajú približne v 67. minúte. Kritizoval aj rozpor medzi snahou FIFA zrýchliť hru a zároveň ju prerušovať.
Tréner USA Mauricio Pochettino sa naopak snaží nové pravidlo využiť. Jeho tím využíva prestávky na rýchle taktické pokyny a analýzu.
Najväčšiu diskusiu však vyvoláva spojenie prestávok s reklamami. Americká televízia Fox ich využíva na reklamné bloky, pričom v jednom zápase sa nestihla vrátiť z reklamy včas.
Naopak, španielsky vysielateľ Telemundo oznámil, že počas týchto prestávok reklamy vysielať nebude.