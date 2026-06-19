Hviezda Maroka a PSG je vo vážnych problémoch. Za obvinenie zo znásilnenia putuje pred súd

Obranca Paríž Saint-Germain Achraf Hakimi, ktorý je momentálne s Marokom na majstrovstvách sveta v USA, bude vo Francúzsku súdený kvôli obvineniu zo znásilnenia. Dnes o tom podľa agentúry AFP rozhodol odvolací súd vo Versailles.
Dvadsaťsedemročného Hakimiho obvinila zo znásilnenia v roku 2023 dvadsaťštyriročná žena, s ktorou sa zoznámil na instagrame. Tvrdila, že ju sexuálne napadol vo svojom dome. Termín súdneho procesu zatiaľ nebol stanovený.
Hakimi od začiatku obvinenia zásadne odmieta. "Na súd netrpezlivo čakám od prvého dňa. Teším sa, že konečne budem môcť prehovoriť, "napísal na sociálnych sieťach kapitán marockej reprezentácie.
Hakimi hrá za Paríž St. Germain od roku 2021 a s tímom získal päť titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov. S Marokom vstúpil do majstrovstiev sveta remízou 1:1 s Brazíliou a v skupine budú ešte hrať so Škótskom a Haiti.