Hviezda Maroka a PSG je vo vážnych problémoch. Za obvinenie zo znásilnenia putuje pred súd

Achraf Hakimi v drese PSG.
Achraf Hakimi v drese PSG. (Autor: TASR/AP)
ČTK|19. jún 2026 o 11:03
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Obranca Paríža Saint-Germain smeruje pred súd vo Francúzsku.

Obranca Paríž Saint-Germain Achraf Hakimi, ktorý je momentálne s Marokom na majstrovstvách sveta v USA, bude vo Francúzsku súdený kvôli obvineniu zo znásilnenia. Dnes o tom podľa agentúry AFP rozhodol odvolací súd vo Versailles.

Dvadsaťsedemročného Hakimiho obvinila zo znásilnenia v roku 2023 dvadsaťštyriročná žena, s ktorou sa zoznámil na instagrame. Tvrdila, že ju sexuálne napadol vo svojom dome. Termín súdneho procesu zatiaľ nebol stanovený.

Hakimi od začiatku obvinenia zásadne odmieta. "Na súd netrpezlivo čakám od prvého dňa. Teším sa, že konečne budem môcť prehovoriť, "napísal na sociálnych sieťach kapitán marockej reprezentácie.

Hakimi hrá za Paríž St. Germain od roku 2021 a s tímom získal päť titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov. S Marokom vstúpil do majstrovstiev sveta remízou 1:1 s Brazíliou a v skupine budú ešte hrať so Škótskom a Haiti.

Program Maroka na MS vo futbale 2026

14.06. 00:00
| Skupina C | Matchday 3
Brazília
Brazília
1 - 1
Maroko
Maroko
New York | New York
20.06. 00:00
| Skupina C | Matchday 9
Škótsko
Škótsko
vs.
Maroko
Maroko
Boston | Boston
25.06. 00:00
| Skupina C | Matchday 14
Maroko
Maroko
vs.
Haiti
Haiti
Atlanta | Atlanta

Tabuľka skupiny C

Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠkótskoŠkótskoSCO
1
1
0
0
1:0
3
V
2
BrazíliaBrazíliaBRA
1
0
1
0
1:1
1
R
3
MarokoMarokoMAR
1
0
1
0
1:1
1
R
4
HaitiHaitiHTI
1
0
0
1
0:1
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

MS vo futbale 2026

Ligue 1

    Achraf Hakimi v drese PSG.
    Achraf Hakimi v drese PSG.
    Hviezda Maroka a PSG je vo vážnych problémoch. Za obvinenie zo znásilnenia putuje pred súd
    dnes 11:03
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