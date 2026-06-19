Holanďania chcú odčiniť zaváhanie. V šlágri skupiny vyzvú dobre naladené Švédsko

Švédski futbalisti si budú chcieť v sobotnom dueli F-skupiny majstrovstiev sveta proti Holanďanom udržať stopercentnú bilanciu a potvrdiť postup do šestnásťfinále.
Ďalšie dva tímy skupiny sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ, keď Tunisko zabojuje o prvý bod proti Japonsku.
Švédi v úvodnom zápase zdolali Tunisko presvedčivo 5:1. O ofenzívu sa postarali najmä Viktor Gyökeres a Alexander Isak, dva góly pridal aj Yasin Ayari.
Tréner Graham Potter však upozorňuje, že turnaj sa len začína. „Je to dobrý štart, to je asi tak všetko. Čaká nás úplne iný súper, jeden z najlepších tímov turnaja,“ uviedol.
Švédi pritom do šampionátu vstupovali zo zložitej pozície, keď v kvalifikácii nevyhrali ani jeden zápas a postup si vybojovali až cez rebríček Ligy národov.
Holandsko naopak prešlo kvalifikáciou bez prehry, no v úvodnom zápase s Japonskom stratilo body po remíze 2:2.
Médiá kritizovali najmä pasivitu v závere stretnutia, keď tím ustúpil do hlbšieho bloku.
Tréner Ronald Koeman priznal, že jeho tím potrebuje zlepšenie. Navyše nemá istotu, či bude môcť naplno využiť Memphisa Depaya, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia stehna.
„Je takmer pripravený, postupne sa dostáva do tempa,“ povedal Koeman.
Depay odohral proti Japonsku 20 minút, no výraznejšie sa nepresadil.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 4
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 10
| Skupina F | Matchday 15
| Skupina F | Matchday 15
Zápas Švédska s Holandskom je na programe v sobotu o 22.00 SELČ v Houstone.
V prípade víťazstva Švédska a zaváhania Japonska môžu Severania spečatiť postup zo skupiny už po druhom kole.
Japonsko čaká duel s Tuniskom, ktoré po úvodnej prehre prechádza zmenou na trénerskej lavičke.
Tím prevzal Herve Renard po odchode Sabrího Lamouchiho.
„Japonsko poznám veľmi dobre, je to najlepší tím v Ázii,“ uviedol nový tréner.
MS vo futbale 2026 - F-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Tunisko - Japonsko:
Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Ben Hamida, Ali Abdi - Skhiri, Khedira, Mejbri - Saad, Slimane
Japonsko: Suzuki - Watanabe, Taniguči, H. Ito – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – Kubo, Ueda, Maeda
Predpokladané zostavy Holandsko - Švédsko:
Holandsko: Verbruggen - Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven - De Jong, Reijnders, Gravenberch, Summerville, Malen, Gakpo
Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari, Gudmundsson - Isak, Gyökeres