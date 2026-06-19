    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina F
    Houston
    19:00
    Švédsko
    Švédsko
    PrehľadPreview

    Holanďania chcú odčiniť zaváhanie. V šlágri skupiny vyzvú dobre naladené Švédsko

    Švédski hráči.
    Švédski hráči. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 13:41
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    Médiá kritizovali najmä pasivitu v závere stretnutia, keď tím ustúpil do hlbšieho bloku.

    Švédski futbalisti si budú chcieť v sobotnom dueli F-skupiny majstrovstiev sveta proti Holanďanom udržať stopercentnú bilanciu a potvrdiť postup do šestnásťfinále.

    Ďalšie dva tímy skupiny sa stretnú v nedeľu od 06.00 SELČ, keď Tunisko zabojuje o prvý bod proti Japonsku.

    Švédi v úvodnom zápase zdolali Tunisko presvedčivo 5:1. O ofenzívu sa postarali najmä Viktor Gyökeres a Alexander Isak, dva góly pridal aj Yasin Ayari.

    Tréner Graham Potter však upozorňuje, že turnaj sa len začína. „Je to dobrý štart, to je asi tak všetko. Čaká nás úplne iný súper, jeden z najlepších tímov turnaja,“ uviedol.

    Švédi pritom do šampionátu vstupovali zo zložitej pozície, keď v kvalifikácii nevyhrali ani jeden zápas a postup si vybojovali až cez rebríček Ligy národov.

    Holandsko naopak prešlo kvalifikáciou bez prehry, no v úvodnom zápase s Japonskom stratilo body po remíze 2:2.

    Médiá kritizovali najmä pasivitu v závere stretnutia, keď tím ustúpil do hlbšieho bloku.

    Tréner Ronald Koeman priznal, že jeho tím potrebuje zlepšenie. Navyše nemá istotu, či bude môcť naplno využiť Memphisa Depaya, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia stehna.

    „Je takmer pripravený, postupne sa dostáva do tempa,“ povedal Koeman.

    Depay odohral proti Japonsku 20 minút, no výraznejšie sa nepresadil.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny F

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    5 - 1
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

    Zápas Švédska s Holandskom je na programe v sobotu o 22.00 SELČ v Houstone.

    V prípade víťazstva Švédska a zaváhania Japonska môžu Severania spečatiť postup zo skupiny už po druhom kole.

    Japonsko čaká duel s Tuniskom, ktoré po úvodnej prehre prechádza zmenou na trénerskej lavičke.

    Tím prevzal Herve Renard po odchode Sabrího Lamouchiho.

    „Japonsko poznám veľmi dobre, je to najlepší tím v Ázii,“ uviedol nový tréner.

    MS vo futbale 2026 - F-skupina, 2. kolo

    Predpokladané zostavy Tunisko - Japonsko:

    Tunisko: Chamakh - Valery, Rekik, Talbi, Ben Hamida, Ali Abdi - Skhiri, Khedira, Mejbri - Saad, Slimane

    Japonsko: Suzuki - Watanabe, Taniguči, H. Ito – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – Kubo, Ueda, Maeda

    Predpokladané zostavy Holandsko - Švédsko:

    Holandsko: Verbruggen - Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven - De Jong, Reijnders, Gravenberch, Summerville, Malen, Gakpo

    Švédsko: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari, Gudmundsson - Isak, Gyökeres

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Egypta Ahmed Fatouh (vľavo) a hráč Belgicka Jeremy Doku počas zápasu.
    Futbalista Egypta Ahmed Fatouh (vľavo) a hráč Belgicka Jeremy Doku počas zápasu.
    Belgičania chcú odčiniť zaváhanie z úvodného zápasu. Súpera rešpektujeme, vravia
    dnes 14:25
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Egypta Ahmed Fatouh (vľavo) a hráč Belgicka Jeremy Doku počas zápasu.
    Futbalista Egypta Ahmed Fatouh (vľavo) a hráč Belgicka Jeremy Doku počas zápasu.
    Belgičania chcú odčiniť zaváhanie z úvodného zápasu. Súpera rešpektujeme, vravia
    dnes 14:25
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    Domov»MS vo futbale 2026»Holanďania chcú odčiniť zaváhanie. V šlágri skupiny vyzvú dobre naladené Švédsko