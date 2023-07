Hviezda Bellatoru na ceste do UFC? Page je po dlhých rokoch bez zmluvy

LONDÝN. Zdá sa, že velterová divízia najlepšej MMA organizácie sveta sa rozrastie o ďalšie atraktívne meno.

A to nie len tak o hocijakého bojovníka. Do UFC by mohol pribudnúť Brit Michael "Venom" Page.

A hoci to zatiaľ nie je potvrdená správa, špekulácie narastajú na intenzite.