    Francúzi získali zlato na MS v horskej cyklistike, triumfovali v miešanej štafete

    Francúzski reprezentanti oslavujú zlato
    Francúzski reprezentanti oslavujú zlato (Autor: TASR/Keystone via AP)
    11. sep 2025 o 20:59
    Šampionát sa koná vo Švajčiarsku.

    VALAIS. Šestica francúzskych cyklistov sa tešila zo zisku titulu majstrov sveta v miešanej štafete v disciplíne cross country.

    Na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Valais triumfovali Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová a Lise Revolová o 0,34 sekundy pred reprezentantmi Talianska.

    Pódium doplnili domáci Švajčiari so stratou 1,33 sekundy.

    MS v horskej cyklistike

    miešaná štafeta cross country:

    1. Francúzsko (Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová, Lise Revolová) 1:05,14 min., 2. Taliansko +0,34 s., 3. Švajčiarsko +1,33

