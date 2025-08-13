Poláčková zostúpila z K2 do základného tábora: Divoká nás potrápila až do úplného konca

BRATISLAVA. Slovenská horolezkyňa Lenka Poláčková vyšla v pondelok 11. augusta na vrchol najťažšej osemtisícovky K2.
Expedíciu tvorila iba Poláčková vo dvojici so svojim manželom Janom Poláčkom, sprevádzali ich skúsení šerpovia Prakash Sherpa a Sona Sherpa.
Cela expedícia už úspešne zostúpila do základného tábora, o čom informovala samotná Poláčková.
“Zostúpili sme práve do základného tábora. Bolo to fakt ťažké. Honza vplyvom zlej aklimatizácie vystúpil bez pomocného O2 až do výšky 8.100 m, na vrchol potom pokračoval už s podporou umelého kyslíka.
Divoká nás potrápila až do úplného konca, strašné boli najmä neustále kamenné lavíny.
O vrcholovú fotku a dojmy sa podelíme hneď, ako si aspoň trochu oddýchneme a chytíme signál,” uviedla na sociálnej sieti Instagram.
Na K2 tento rok pre nedostatok snehu panujú mimoriadne náročné podmienky. Poláčkovci pod horou strávili viac ako šesť týždňov, počas ktorých sa spolu s ďalšími expedíciami snažili zafixovať výstupovú trasu na vrchol.
Pre nedostatok snehu v úrovniach nad 7000 metrov nad morom, to však bolo mimoriadne náročné.
Pred dvoma týždňami preto väčšina expedícií ukončila pod horou činnosťou.
Pre Poláčkovú je to druhá osemtisícovka po tom, čo v roku 2024 zdolala ako desiata žena na svete Mount Everest bez pomoci kyslíka a potom aj najvyššie vrcholy všetkých kontinentov vrátane aljašského Denali (Mount McKinley).
Okrem Poláčkovej zdolali K2 v minulosti iba dvaja Slováci Peter Božík a Peter Hámor.